Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio dopo le ultime notizie: "Non ho commesso questo fatto atroce"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Andrea Sempio torna a parlare dopo gli ultimi clamorosi sviluppi delle nuove indagini su Garlasco. Il 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ha rotto il silenzio commentando le rivelazioni emerse dalla chiusura dell’inchiesta da parte della procura di Pavia, negando ancora una volta l’accusa di aver ucciso la 26enne.

Le parole di Andrea Sempio

La dichiarazione di Sempio è stata riportata in diretta da Gianluigi Nuzzi durante l’ultima puntata di Quarto Grado, con ospiti i suoi legali, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti.

Rispondendo alla domanda se tema di essere arrestato, Andrea Sempio avrebbe confidato queste parole alle persone a lui vicine: “Spero che ciò non accada (essere arrestato, ndr) perché io questo fatto atroce non l’ho commesso. È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia. Ad iniziare dai suoi parenti che ancora dopo 20 anni non vedono la parola fine relativamente all’aspetto giudiziario. A tutti loro va la mia vicinanza”.

ANSA

Il rischio di arresto

La possibilità di un arresto di Andrea Sempio è stata dibattuta in trasmissione, ipotizzando l’incombente misura cautelare per il rischio di un’inquinamento delle prove.

In studio il suo legale Angela Taccia ha ribadito la condanna contro la fuga di notizie sulle intercettazioni emerse dalle indagini e l’ennesimo tentativo di “mostrificare” il suo assistito.

“A me viene da dire che è il culmine – ha denunciato l’avvocata – L’ennesima dimostrazione di quanto si voglia mostrificare Andrea Sempio anche mediaticamente, perché ricordo a tutti che quando io e il collega Cataliotti eravamo mercoledì all’interrogatorio, quando eravamo ancora dentro, le prime indiscrezioni, ovviamente le peggiori erano già uscite e questo non mi nascondo che non finisce mai di farmi rimanere basita, amareggiata”.

Nella sua riflessione, Taccia ha aggiunto di chiedersi “il garantismo dove stia andando a finire perché io non lo vedo più. Ed è molto pericoloso perché nella situazione di Andrea Sempio potrebbe ritrovarsi chiunque, ogni cittadino“.

Gli ultimi sviluppi su Garlasco

Al centro della discussione in trasmissione le nuove intercettazioni di Andrea Sempio tra gli elementi presentati dai pm con l’avviso di chiusura delle indagini della nuova inchiesta su Garlasco, attorno a cui ruota l’accusa nei confronti del 38enne di aver ucciso Chiara Poggi.

Nell’ultima intercettazione ambientale rivelata dalla stampa, dopo quello in cui Sempio diceva di essere stato respinto al telefono da Chiara Poggi, si sentirebbe l’indagato parlare nuovamente da solo, ripercorrendo la scena del delitto: “Quando sono andato io… il sangue c’era” sarebbe la frase al centro delle ricostruzioni dei pm.

Parole che la difesa spiegherebbe come una semplice ripetizione delle domande e delle risposte formulate in audizione dagli inquirenti e da Alberto Stasi, quando il condannato per l’omicidio della fidanzata era ancora testimone.