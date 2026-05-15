Garlasco, Andrea Sempio sbotta sulle intercettazioni in auto: "Se sono indagato cosa posso avere in testa?"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Andrea Sempio in esclusiva a Quarto Grado. L’uomo al centro della nuova indagine sul caso di Garlasco è tornato a parlare in televisione per dire la propria sull’accusa, il movente e la presunta ossessione per Chiara Poggi. "Non ho mai visto i video di Chiara", dice nell’intervista. E alla domanda che tutti si stanno facendo, commenta: "No, non ho ammazzato io Chiara Poggi". Angela Taccia, in studio, difende il suo assistito: "È indagato, non condannato".

Documenti esclusivi a Quarto Grado

Le parole di Andrea Sempio vengono ascoltate in televisione "come mai prima d’ora". L’annuncio è del programma Quarto Grado, che ha in mano gli audio originali e dei documenti esclusivi. Nell’ultima puntata, Andrea Sempio rompe il silenzio e spiega le sue parole, quelle che lo hanno travolto.

Tra i forum dove normalizza lo stupro ai monologhi in auto, spesso poco comprensibili e che a molti sono apparsi come confessioni dell’omicidio di Chiara Poggi.

L’avvocato Liborio Cataliotti, ascoltato in trasmissione, riporta che ci sono errori nelle trascrizioni e che le intercettazioni fatte ascoltare in tv spesso sono tagliate o riportate male, come "strnza" (che si ipotizzava riferito a Chiara Poggi) al posto di "strnzata".

Intercettazioni in auto: la risposta

Sul perché stesse parlando in auto, Andrea Sempio per la prima volta chiarisce: "Ovviamente sono intercettazioni fatte mentre sono indagato, indovina cosa ho in testa in quel momento? Eh".

Il commento prosegue: "Ovvio che in quel momento i pensieri girano intorno a quell’argomento, come da un anno e mezzo". Ricorda che è da un anno e mezzo che ogni giorno pensa "a questa storia".

"Grazie – prosegue – che se mi intercetti in quel momento, parlo di quello".

L’ossessione per Chiara Poggi

"Non ho ammazzato io Chiara Poggi", ha detto Andrea Sempio, prima di rispondere alle domande dell’inviata di Quarto Grado nel merito dell’accusa di essere stato ossessionato da Chiara Poggi. "Non ho mai visto i video di Chiara, non c’è mai stato interesse per Chiara", dice. E aggiunge: "Capisco che alla fine bisognava trovare un movente, è stato scelto questo… va bene".

È il movente più atroce, dice l’intervistatrice, lo sfondo sessuale. Sempio: "È un caso di omicidio, in qualche modo doveva esserci qualcosa che legava tutto".

"Difendersi da queste accuse lo preoccupa?", gli domanda ancora la giornalista. "Nessuno potrebbe dire di essere allegro e tranquillo, ho parlato con i miei avvocati, ho dato tutte le spiegazioni che potevo dare.

Taccia difende Sempio

Angela Taccia è l’avvocata di Andrea Sempio e la sua difesa passa anche dalla mole di informazioni passate, non sempre correttamente, attraverso i media. Con piglio deciso, Taccia ricorda che Sempio "è indagato, non è ancora condannato".

I motivi dietro le parole nello studio partono proprio dal difficile lavoro che stanno svolgendo i suoi legali in questi giorni, "che devono giustificare ogni singola parola che questo povero cristo, passatemi il termine, dice dal 2016".

Gianluigi Nuzzi gli fa notare che è indagato per omicidio. Angela Taccia risponde: "Sì, e quindi?". Ricorda che è indagato, non è ancora condannato. "Questa è una cosa fondamentale da capire, perché da tutta la settimana escono intercettazioni, pezzi di intercettazione, ascoltate leggermente, con neanche troppa accuratezza, pezzi di brogliaccio, che non si riescono a capire".