Garlasco, Andrea Sempio segue il consiglio degli avvocati per l'interrogatorio ma ammette: "Io vorrei parlare"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Convocato domani 6 maggio in procura a Pavia, Andrea Sempio non risponderà ai magistrati. Indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio, come annunciato dai suoi legali. Una strategia difensiva consigliata a Sempio dagli avvocati, che vogliono prima capire quali elementi hanno in mano gli investigatori, anche se lui ammette: “Io vorrei parlare”.

Garlasco, Andrea Sempio: “Io vorrei parlare”

“Io vorrei parlare“. Così Andrea Sempio ai microfoni di Dentro la Notizia su Canale 5 sull’interrogatorio previsto per domani, mercoledì 6 maggio, alla procura di Pavia.

Intercettato prima dell’incontro con i suoi avvocati, il 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco parla delle sensazioni che sta vivendo prima di questo importante passaggio: “Sono giornate molto caotiche”.

ANSA

E spiega la sua linea difensiva, concordata con i suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia: “Mi fido di loro e seguirò i loro consigli”.

Perché Sempio non risponderà nell’interrogatorio

Come già annunciato dai suoi avvocati, nell’interrogatorio di domani Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere.

“È una strategia difensiva. Lui non avrebbe nessun problema a parlare, ma il momento è troppo delicato”, spiega l’avvocata Angela Taccia sempre a Dentro la Notizia.

La decisione di non rispondere ai magistrati in questa fase è dovuta al fatto che l’inchiesta non è ancora chiusa e che il fascicolo non è stato ancora messo interamente a disposizione della difesa per consentire di conoscere tutti gli elementi raccolti.

“È la seconda volta che il nostro assistito viene convocato al buio – afferma Taccia – quindi vogliamo prima capire, per la parità delle armi processuali che non abbiamo inventato noi, cosa effettivamente la Procura ha raccolto“.

L’interrogatorio delle gemelle Cappa

Intanto nella giornata di oggi si è svolta l’audizione delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, convocate come testimoni nell’inchiesta della procura di Pavia.

In mattinata Stefania Cappa è stata sentita dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, seguita nel pomeriggio dalla sorella Paola.

Stefania, riferisce Ansa, è stata sentita per due ore e mezza, leggermente di più rispetto alla sorella gemella.

Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco.