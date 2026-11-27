Garlasco, Andrea Sempio si difende sui video violenti: "Scaricati perché c’era questa attrice che conoscevo"
Garlasco, Andrea Sempio a "Quarto Grado" sui video violenti trovati nel cd: "Trailer scaricati per un'attrice". E nega ogni ossessione per la violenza
Andrea Sempio risponde sui filmati violenti trovati in un suo cd sequestrato: l’uomo accusato dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco sostiene di aver scaricato due trailer per curiosità verso un’attrice e modella che conosceva di fama e nega ogni ossessione, collegando i suoi contenuti agli anni da istruttore di autodifesa.
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