Garlasco, Andrea Sempio si prepara all’ultimo interrogatorio: la sua strategia potrebbe essere il silenzio

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Sta per chiudersi la nuova indagine sul caso Garlasco che ipotizza un colpevole diverso da quello precedentemente condannato. I pm di Pavia ritengono che possa essere stato Andrea Sempio ad uccidere Chiara Poggi e, per questo, lo hanno convocato a un nuovo interrogatorio. L’indagato e i suoi legali preparano la strategia difensiva che potrebbe consistere nel rifiutarsi di rispondere a ulteriori domande.

In dubbio la strategia di Andrea Sempio

“Rispondo o non rispondo?”: è questa la domanda che, da qualche giorno a questa parte, Andrea Sempio va ripetendo ai propri legali.

“Non stare ad arrovellarti, tieni la mente libera. Decidiamo noi” sarebbe stata la risposta di Liborio Cataliotti e Angela Taccia, gli avvocati del 38enne che hanno fatto sapere che “il 5 maggio sciogliamo la riserva”.

ANSA

L’appuntamento di fronte ai pm della Procura di Pavia è infatti fissato per la giornata di mercoledì 6 maggio, ma non è detto che Sempio si presenti.

L’indagato potrebbe, così come già fatto in precedenza, non rendere l’interrogatorio e depositare, invece, una memoria rendendo dichiarazioni spontanee.

Gli inquirenti puntano all’effetto sorpresa

La difesa non è al momento a conoscenza di tutti gli elementi raccolti dagli inquirenti, che potrebbero dunque puntare sull’effetto sorpresa.

Chissà, insomma, che l’esperto pm Fabio Napoleone non aspetti la reazione di Andrea Sempio di fronte ai risultati delle indagini che lo indicano come possibile colpevole.

In ogni caso, l’invito a comparire rivolto a quello che al momento è l’unico indagato è un atto formale volto a porre un punto alle indagini, con un doveroso ultimo esame a chiusura della fase preliminare.

Le nuove ipotesi sul delitto di Garlasco

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, consumatosi ormai quasi 19 anni fa, ritengono che la condanna di Alberto Stasi, sia stato “un errore giudiziario”.

A uccidere Chiara Poggi sarebbe stato Andrea Sempio, l’amico del fratello Marco, che per lei avrebbe serbato una passione segreta.

Le ricostruzioni degli inquirenti parlano del rifiuto della ragazza a un approccio sessuale dell’allora 19enne, e di una sua reazione violenta.

L’accusa sarebbe quella di omicidio aggravato da crudeltà o sevizie e da un movente abietto riconducibile al rifiuto di un “approccio sessuale”, e la condanna potrebbe essere da ergastolo.