Garlasco, Andrea Sempio si presenterà all'interrogatorio in Procura ma "valuterà se rispondere o no"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, si presenterà in Procura come richiesto dai magistrati inquirenti. “È un obbligo di legge e io non ho mai indotto un cliente a un atto contrario alla legge”, ha specificato l’avvocato Liborio Cataliotti. Il legale di Sempio ha poi spiegato che verrà valutata l’opportunità o meno di rispondere, in base a quella che sarà la strategia processuale.

Garlasco, Andrea Sempio si presenterà in Procura

L’avvocato Cataliotti è intervenuto nel corso della trasmissione Tg4 – Diario del Giorno per commentare la richiesta di comparizione avanzata dalla Procura di Pavia, che nella nuova indagine sul delitto di Garlasco individua Andrea Sempio come unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi.

“Io e l’avvocato Taccia ci siamo già confrontati e ovviamente, non avendo riscontrato vizi formali, spiegheremo al cliente che è obbligatorio andare. Gli abbiamo anche detto che saremo noi a imporgli letteralmente la scelta processuale, cioè la scelta sarà quella di rispondere o non rispondere”, ha precisato il legale.

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Andrea Sempio risponderà alle domande dei magistrati?

L’avvocato di Andrea Sempio ha spiegato che la scelta sul rispondere o meno alle domande dei magistrati non è ancora stata fatta.

“È legittimo sia l’uno che l’altro atteggiamento, sarà figlio di una strategia processuale. Come figlia di una strategia processuale è stata la scelta della Procura di invitarlo prima di chiudere le indagini e di rendere visibili a noi, quanto meno a noi, tutti gli atti”, ha dichiarato.

Secondo la nuova indagine della Procura di Pavia, il 38enne avrebbe agito da solo e con particolare efferatezza, uccidendo Chiara Poggi dopo il rifiuto di un approccio di natura sessuale.

Le parole dell’avvocato sul movente contestato a Sempio

Il presunto movente sessuale attribuito ad Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi viene definito “fantasioso” dalla difesa, che si dice curiosa di capire su quali elementi concreti si fondi.

L’avvocato Liborio Cataliotti, legale del 38enne, lo ha dichiarato dal Tribunale di Milano, dove si trovava per lavoro ed è stato intercettato dai giornalisti.

Quanto all’aggravante della crudeltà legata al numero di colpi, Cataliotti sottolinea che si tratta della stessa circostanza già esclusa anche dalla Cassazione nel processo a carico di Alberto Stasi.

Da qui la domanda finale: perché la qualificazione giuridica cambierebbe passando da Stasi a Sempio?