Garlasco, Andrea Sempio si sarebbe lavato prima in cucina e poi ripulito a casa della nonna

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Nuovi elementi sul delitto di Garlasco: come emerge dall’informativa riassuntiva dei carabinieri, secondo la nuova ricostruzione della Procura Andrea Sempio si sarebbe lavato nella cucina di casa Poggi subito dopo l’omicidio di Chiara e avrebbe poi completato la pulizia nella casa della nonna, distante circa 400 metri.

Garlasco, il percorso di Andrea Sempio

A diffondere gli ulteriori dettagli sulla ricostruzione alternativa del delitto di Garlasco è un’informativa del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano.

Secondo la nota, riportata da LaPresse, dopo l’omicidio di Chiara Poggi nella villetta di via Pascoli, Andrea Sempio avrebbe potuto raggiungere l’abitazione della nonna in via Canova, distante circa 400 metri dal luogo del delitto.

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Gli investigatori ritengono “ipotizzabile” che il 38enne abbia utilizzato quel passaggio per ultimare le operazioni di pulizia, iniziate nella cucina di casa Poggi, per poi di rientrare a casa dei genitori per il pranzo.

I movimenti dalla cucina alla casa della nonna

Secondo gli inquirenti, quindi, Andrea Sempio si sarebbe inizialmente lavato nella villetta dei Poggi, per eliminare parte delle tracce di sangue immediatamente dopo l’aggressione.

Successivamente avrebbe lasciato l’abitazione passando da una strada secondaria situata dietro via Pascoli, percorrendo un breve tratto di campagna per poi raggiungere, attraverso via Toledo, la casa della nonna in via Canova, dove si sarebbe ricomposto in maniera più approfondita, prima di tornare a casa dei genitori.

Le intercettazioni, gli appunti e i video di Chiara

Tra gli elementi entrati nelle nuove indagini vi sono, com’è noto, alcune intercettazioni ambientali in cui Andrea Sempio ammetterebbe di aver visionato dei filmati intimi con protagonisti Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Al centro dell’ inchiesta della Procura di Pavia ci sarebbe però anche la chiavetta Usb appartenuta a Chiara, che potrebbe aver ospitato tali contenuti. Il dettaglio è cruciale per l’accusa: l’esistenza di tali video non era nota all’epoca, poiché l’analisi tecnica del 2007 aveva catalogato il supporto come vuoto.

Nel materiale acquisito dai carabinieri durante le perquisizioni compaiono poi appunti scritti a mano attribuiti ad Andrea Sempio. Fra le annotazioni, alcune vengono considerate dagli investigatori meritevoli di approfondimento, in quanto mostrerebbero un marcato “interesse” per la situazione giudiziaria di Stasi e il presunto forte stato di tensione vissuto dalla madre di Sempio, Daniela Ferrari.

I carabinieri hanno inoltre evidenziato le incongruenze emerse nel processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Gli investigatori stanno rivalutando diversi elementi tecnici e temporali, compresi alcuni aspetti legati alle tracce biologiche, alle impronte e alle ricostruzioni degli spostamenti effettuati la mattina del delitto.