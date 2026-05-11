Garlasco, Andrea Sempio si sarebbe sporto sulle scale: sul gradino 3 ci sarebbero le tracce dell'arma

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Andrea Sempio si sarebbe sporto sulle scale, facendo perno con la punta del piede sul gradino zero e poggiando una mano sulla parete destra del disimpegno generando, così, l’impronta 33. Di più, sul terzo gradino della scala in fondo alla quale è stato ritrovato il corpo di Chiara Poggi ci sarebbe un segno lasciato dalla possibile arma del delitto. Dettagli, questi, che vengono fuori dalla consulenza di Cristina Cattaneo incrociata con i dati raccolti dalla Bpa dei Ris di Cagliari, che hanno generato una ricostruzione 3D del delitto di Garlasco.

L’arma del delitto sul terzo gradino

Questa novità è stata riportata da Mattino Cinque nel corso della puntata di lunedì 11 maggio. Nella relazione Bpa dei Ris di Cagliari si legge che "sullo scalino 3" si nota "un trasferimento ematico che ha generato una forma geometrica" composto con una morfologia "che richiama una doppia C con angoli squadrati, sovrapposta".

Non si esclude, a questo punto, che quel segno suggerisca la presenza dell’arma del delitto. Si ricorda che tra i grandi assenti del delitto di Garlasco c’è proprio l’oggetto con il quale l’assassino ha ucciso Chiara Poggi.

Nella relazione, infatti, si parla di "un oggetto parzialmente imbrattato di materiale ematico deposto sullo scalino", probabilmente una fotografia dell’ultima fase del delitto.

Ricordiamo, infatti, che secondo la nuova inchiesta della Procura di Pavia Andrea Sempio avrebbe colpito Chiara Poggi anche mentre la ragazza era già incosciente, sul fondo delle scale che conducono alla tavernetta di casa Poggi.

Andrea Sempio e l’impronta 33

Il 13 agosto 2007 Andrea Sempio, dopo aver ucciso Chiara Poggi, si sarebbe sporto dal gradino zero delle scale facendo perno sulla punta del piede e poggiandosi sulla parete destra per tenersi in piedi mentre cercava di osservare il corpo della vittima.

Lo dimostrerebbe l’incrocio tra la perizia antropometrica svolta dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo e quella dattiloscopica, compresi i rilievi della Bpa dei Ris di Cagliari. L’impronta 33 presente sulla parete destra è stata attribuita e contestata ad Andrea Sempio, e la stessa compatibilità è sottolineata dalla ricostruzione 3D del delitto di Garlasco in cui Sempio è stato sostituito da un avatar con le medesime caratteristiche fisiche dell’indagato all’epoca dei fatti.

Garlasco, Cataliotti fa chiarezza sul bigliettino "assassino"

Tra le novità sospette su Sempio emerse nelle ultime ore c’è, inevitabilmente, quel bigliettino che il 26 febbraio 2025 Sempio ha gettato in un sacco della spazzatura poi smaltito in un’isola ecologica. Si tratta di una nota scritta a mano con sopra delle parole apparentemente slegate tra loro, una delle quali è "assassino".

L’avvocato che difende l’indagato, Liborio Cataliotti, in un video inviato all’Ansa chiarisce che in quel bigliettino il suo assistito abbozzava la scaletta per uno spettacolo, La fabbrica degli innocenti. Resta da chiarire, in ultima battuta, il significato di un’intercettazione di Andrea Sempio del 2017. In un soliloquio in auto l’indagato avrebbe fatto riferimento all’orario dell’omicidio di Chiara Poggi.

La ricostruzione 3D di Simone Tiddia

La nuova dinamica del delitto di Garlasco è ora visibile grazie alla ricostruzione 3D dell’ingegnere Simone Tiddia, incaricato dalla Procura di Pavia. Tiddia ha incrociato i dati antropometrici contenuti nella consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo con i risultati della Bpa dei Ris di Cagliari.

Lo scopo era dimostrare se le caratteristiche fisiche di Sempio nel 2007 – sempre secondo i dati antropometrici raccolti da Cattaneo – fosse compatibili con le tracce rinvenute sulla scena del delitto di Garlasco.