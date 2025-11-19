Garlasco, Andrea Sempio si sfoga con Bruno Vespa: "L'assassino di Chiara è Stasi, io perseguitato"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Andrea Sempio è tornato a parlare pubblicamente del caso Garlasco. Lo ha fatto ospite della trasmissione “Cinque Minuti”, condotta da Bruno Vespa. Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto, ha risposto alle domande del conduttore, affermando che l’assassino di Chiara Poggi è Alberto Stasi e che lui, al momento, si sente “un perseguitato”.

Andrea Sempio su Garlasco: “Il colpevole è Stasi”

“Mi rifaccio a quello che è stato acclarato in anni di processi e in più sentenze: ad oggi il colpevole è Alberto Stasi e non ho motivo di pensare il contrario”, ha detto Andrea Sempio durante la trasmissione Cinque Minuti.

Nel programma condotto da Bruno Vespa, quindi, si è parlato nuovamente del delitto di Garlasco, risalente al 13 agosto del 2007. Oggi Andrea Sempio ha 37 anni e al momento del delitto ne aveva 19.

ANSA

Andrea Sempio

Sempio: “Mi sento come se fossi ai domiciliari”

“Lei è stato indagato per tre volte, si sente perseguitato?”, lo ha incalzato Vespa. “Un po’ sì, non posso, non posso negarlo. Sì, ormai è una cosa che periodicamente ricapita, ci ricadi dentro e tutto. Quindi sì, capisco che un certo accanimento c’è”, ha risposto Andrea Sempio.

Quest’ultimo ha confessato a Vespa che al momento non ha una vita ed è tornato a stare nella sua vecchia cameretta: “Chiuso lì non posso fare niente, non posso avere una vita, è come essere ai domiciliari”.

In merito all’appunto trovato in casa su “Venditti archivia per 20,30 euro”, Andrea Sempio ha risposto che si trattava di un promemoria scritto dal padre per il costo del ritiro della pratica di archiviazione, aggiungendo che suo padre teneva conto di tutte le spese “serie” sostenute e lo faceva in migliaia di euro.

I rapporti tra Sempio e i carabinieri

Andrea Sempio, attualmente unico indagato nella nuova indagine su Garlasco, ha poi negato di aver ricevuto da un carabiniere l’anticipazione delle domande che gli avrebbe rivolto il pubblico ministero.

“Non c’è stato nessun passaggio di domande, quegli argomenti di cui io parlavo in macchina, erano cose che erano già uscite sui giornali, già uscite in televisione e di cui a cui avevo anche già risposto in alcune interviste”, ha precisato Sempio durante l’intervista con Vespa. Andrea Sempio ha quindi precisato che, nel corso delle varie indagini sul delitto, ha sempre avuto un buon rapporto con gli inquirenti e con i carabinieri coinvolti.

Quindi, secondo Sempio, non ci sono mai stati trattamenti di favore nei suoi confronti, ma solo un atteggiamento collaborativo che è stato riconosciuto anche da chi svolgeva le indagini su Garlasco.