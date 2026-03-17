Garlasco, Andrea Sempio sminuisce i presunti testimoni sullo scontrino del parcheggio: "Sono tutte cavolate"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Andrea Sempio respinge le accuse sulla presunta falsità dello scontrino del parcheggio. Nel giorno in cui il consulente della procura di Pavia, Paolo Del Checco, chiede una proroga per il deposito dei risultati della perizia informatica sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi, il nuovo indagato del caso Garlasco parla dei punti più delicati dell’inchiesta. E torna ad allontanare i sospetti sul tagliando, che rappresenterebbe il suo alibi sul delitto.

La mattina dell’omicidio di Garlasco

Intervistato dalla trasmissione Farwest, Sempio ha ripercorso i suoi movimenti nella mattina del 13 agosto 2007, spiegando il perché della mancata telefonata all’amico Marco Poggi dopo aver visto le forze dell’ordine davanti la villetta di Garlasco.

“Mi sveglio, attendo il ritorno di mia madre che era uscita per delle commissioni. Vado così a Vigevano a fare un giro, vado in libreria, la trovo chiusa. Semplicemente faccio il giro della piazza, torno indietro e passo da trovare mia nonna – è il racconto passo dopo passo – Sto un po’ lì da mia nonna, mi chiamano i miei per tornare a casa per mangiare. Torno a casa, pranzo coi miei, ritorniamo da mia nonna, esco di nuovo io con la macchina. Ripasso lì davanti e lì iniziava a esserci la folla di gente. Parlando con una giornalista mi dice due cose, che appunto hanno trovato questa ragazza morta, non si sapeva cosa fosse successo”.

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Il rapporto con Alberto Stasi e Chiara Poggi

All’inviata di Rai 3, ha poi raccontato di essere tornato a casa, di aver parlato con sua padre e di aver capito, una volta ritornato davanti alla villetta, che la vittima fosse Chiara Poggi.

Sul fatto di non aver pensato di avvertire l’amico, Sempio ha spiegato che non avrebbe saputo “cosa dire in quella situazione”.

“C’erano anche voci, sempre stando là fuori, che erano stati avvisati ma forse non gli avevano detto esattamente cosa era successo, anche perché all’epoca io del fidanzato che di lei non ne sapevo niente, cioè sapevo che era fidanzata perché l’aveva detto il Marco, ma non sapevo nulla né di loro né del rapporto, quindi non è stata la prima cosa a cui ho pensato”.

Proprio sul rapporto con Stasi e la vittima, il nuovo indagato sul delitto ha ribadito di non aver mai incontrato il condannato e di aver condiviso con la 26enne una semplice conoscenza, allontanando qualsiasi sospetto su un’attrazione o tentativi di approccio nei suoi confronti.

“Il rapporto che avevo però con Chiara e con i genitori era più o meno lo stesso, cioè ti vedevi, ti salutavi e finiva lì, era un rapporto proprio così di cortesia” ha affermato.

Il video intimo nel pc

Nella stessa giornata in cui il perito informatico della procura di Pavia ha ottenuto una proroga sulla consulenza dei pc, Andrea Sempio ha respinto anche le ipotesi di movente contro di lui, secondo cui lui avrebbe visto un video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Ribadendo di non aver mai visto quelle immagini, il 37enne ha chiesto: “Perché la visione di quello dovrebbe portare a un omicidio? Qual è il punto? Mi manca comunque il passaggio, la logica dietro“.

I testimoni dello scontrino falso

Ai microfoni del programma condotto da Salvo Sottile, Sempio ha inoltre sminuito la credibilità di presunti testimoni che getterebbero ombre sul suo scontrino del parcheggio di Vigevano, nelle ore dell’omicidio.

“Questo testimone in realtà negli ultimi mesi è già cambiato 4-5 volte – ha dichiarato nell’intervista – Prima c’era un testimone, poi è diventato il pompiere, poi è sparito il pompiere ed è diventato un amico del pompiere. Se ci fosse qualcosa di serio non saremmo qua a saltare da una roba all’altra, per me sono tutte cavolate“.