Garlasco, Andrea Sempio spiega i soliloqui in auto: "Metto in fila i pensieri, non sempre sono idee mie"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Andrea Sempio è indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Al centro delle indagini ci sarebbero dei soliloqui che l’uomo ha tenuto in auto e che sono stati intercettati. Il 38enne a La vita in diretta ha spiegato perché alle volte parla da solo, ovvero “per mettere in fila i pensieri”.

I soliloqui di Andrea Sempio

Andrea Sempio è stato intervistato a La Vita in Diretta a cui ha detto di essere una persona “fortemente introspettiva” e sicuramente con “delle stranezze come il fatto di parlare da solo in macchina”.

“Quella è una cosa mia che mi aiuta a mettere in fila dei pensieri – ha spiegato – ma sono cose che uno fa nel privato della sua macchina e non si aspetta di ritrovarsele nelle televisioni”.

ANSA

Alla domanda se prova vergogna quando sente gli audio mandati in televisione, Sempio ha ammesso di provare “ovviamente una parte di vergogna” perché “magari quelle non sono le mie idee, magari è solo un’idea su cui io stavo ragionando”.

Sempio ha poi aggiunto che “se c’è un audio completo in cui io spiego una cosa, sono sicuro che uscirà solo la parte che mi va a danneggiare“.

Sempio sul ruolo dei media

Al 38enne è stato chiesto se ritiene ci sia un complotto contro di lui, l’uomo ha risposto che sta parlando a livello mediatico e non dell’indagine e che “c’è una volontà di alimentare gli scandali, le cose peggiori, il mostro e c’è proprio una volontà di andare in quella direzione”.

“Finché non esce qualcosa di tecnico, di preciso su di me – ha aggiunto – l’unica cosa è creare la nuvola attorno a quella persona, ovvero a me. Quindi non lo definirei un complotto ma c’è una volontà di portare avanti la narrazione del mostro“.

Dal punto di vista privato, l’uomo ha detto che non vuole coinvolgere nessuna delle persone che è attorno a lui.

La vita privata di Andrea Sempio

“Da un lato mi fa piacere vedere anche i miei amici che si espongono per me, dall’altro però ho paura di quello che gli può succedere perché so la valanga d’odio che gli arriva dopo”, ha affermato a La vita in diretta.

Alla domanda se dal punto di vista amoroso avesse avuto relazioni importanti o si ritiene meno fortunato, Sempio ha spiegato di aver perso tante occasioni perché “pensi, rifletti, pensi, rifletti e il treno passa”.

Il 38enne ha poi spiegato di non essere innamorato perché “anche quella è una parte della vita sospesa” a causa delle indagini e dei riflettori puntati verso di lui costantemente.