Garlasco, Andrea Sempio svela la paura sulla "macchia dell'assassino che se l'è cavata non si leva"

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Chiara Poggi fu uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007, per l’omicidio fu condannato il fidanzato Alberto Stasi. Diciannove anni dopo, la Procura di Pavia apre nuove indagini, indicando come unico indiziato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. La richiesta di rinvio a giudizio preoccupa l’indagato, perché la “macchia dell’assassino”, anche se dovesse confermarsi innocente, è dura da levare.

Si chiudono le nuove indagini su Garlasco

Le nuove indagini sul caso Garlasco si sono ufficialmente concluse e il Pm di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio.

“Spero di risolvere tutto in udienza preliminare, di non affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi” ha commentato lui, ospite della trasmissione Porta a Porta.

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Il 38enne teme che “per quanto uno si possa sentire sicuro poi deve riuscire a spiegare le cose in aula e non è così automatico”.

L’esito di un eventuale dibattimento lo spaventa: “Il pensiero che si possa arrivare al carcere c’è, ma francamente cerco di non pensare a questa eventualità”.

La paura di Andrea Sempio

Le nuove indagini, afferma Sempio su Rai1, non lo hanno colto di sorpresa: “Con i miei avvocati eravamo abbastanza pronti. Il bombardamento è costante. Accendi la tv c’è solo Garlasco, i social idem. Davanti a casa nostra ci sono giornalisti fissi tutto il giorno”.

E in cella è un po’ come se ci fosse già. “Oggi non sto vivendo, – confessa – sto o chiuso in camera o dall’avvocato o in trasferta per incontrare i consulenti. Ho paura, chi non l’avrebbe in questa situazione”.

Comunque dovesse andare l’eventuale processo, il futuro ad Andrea Sempio appare già segnato: “Quando sarà tutto finito sarà difficile ricostruirsi una vita. So che la macchia di assassino che se l’è cavata non te la levi. Purtroppo”.

Il commento su Alberto Stasi e le prove

Il primo processo, quella che portò alla condanna di Alberto Stasi, agli occhi di Sempio appare equo. “La condanna è giusta” ribadisce a Porta a Porta.

Le presunte prove a suo carico, al contrario, gli appaiono incerte aveva spiegato a Quarto Grado. L’impronta 33 “per me non è attribuibile a me né a nessun altro”.

Così come non gli appartiene l’orma di scarpa sul luogo del delitto, numero 42: “Io ho sempre indossato il 44. Il 42 proprio non mi sta. Tutte le scarpe di cui ho memoria e che ho ancora in casa, anche vecchie, sono 44”.

Della vittima Chiara Poggi afferma di non aver mai parlato con il fratello Marco, “questa idea che ci potesse essere un interesse non c’è da nessuna parte”.