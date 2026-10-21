Garlasco, Andrea Sempio torna sui messaggi nel forum: "Non li rinnego ma alcune cose potevo scriverle meglio"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Andrea Sempio è tornato in tv, ospite a Storie Italiane per fare il punto sulla propria posizione processuale nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco. L’indagato ha chiarito il senso dei post pubblicati in passato sui forum online, mentre il suo legale, Liborio Cataliotti, si è espresso sulle difficili condizioni psicofisiche in cui versa il ragazzo a causa della pressione mediatica e giudiziaria.

Delitto di Garlasco: Andrea Sempio torna in tv

La vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi si arricchisce di un nuovo capitolo con il ritorno in TV di uno dei protagonisti dell’inchiesta, Andrea Sempio. A distanza di tempo dalle sue ultime uscite pubbliche, l’indagato si è presentato come ospite della trasmissione Storie Italiane per affrontare direttamente i temi più caldi dell’indagine che lo vede coinvolto.

Nell’intervista concessa al programma, Sempio descrive le conseguenze dell’inchiesta parlando di “un anno e mezzo di totale follia, un periodo caotico” in cui ammette di non aver “più avuto una vita normale” e di essersi “rifugiato in casa”, notando che se “nella vita reale le persone solitamente mi mostrano solidarietà, l’odio è concentrato quasi interamente sui social”.

Sempio chiarisce che “i diari erano uno sfogo personale” e che sui post online vengono “sempre citati 3 messaggi su oltre 3.000”, definendoli “stupidaggini scritte online a vent’anni, frasi condannabili che risalgono a anni successivi all’omicidio e che non hanno alcun legame con i fatti”.

Sul futuro ammette che la preoccupazione principale riguarda “l’eventualità di una condanna, ma anche i tempi lunghi della giustizia”, che rendono difficile “rifarsi una vita normale, trovare lavoro o frequentare persone con l’attenzione mediatica costantemente puntata ad ogni grado di giudizio”.

La versione della difesa

Al centro del dibattito ci sono le intercettazioni del 14 aprile 2025: in auto alle 3:10 del mattino, Sempio rievocava le chiamate a casa Poggi del 7 e 8 agosto 2007. Nel monologo ripeteva “non ci voglio parlare con te” mimando una voce femminile, aggiungendo “ah ecco che fai la dura”, “ma io non l’ho mai vista in questo modo” e “da un lato l’interesse non era reciproco”.

L’avvocato Liborio Cataliotti ha chiarito che “Sempio attingeva ai podcast e ai relativi commenti e li riproduceva ad alta voce”, preannunciando “una prova schiacciante non appena ci consegneranno le intercettazioni”.

Il legale ha poi contestato la cronologia degli inquirenti, ricordando che “nella memoria difensiva firmata da me e dall’avvocato Angela Taccia c’è scritto che in quei giorni, essendo uscite trasmissioni sui podcast e in tv dedicate al tema della telefonata, furoreggiavano i commenti degli utenti” e che già il “30 marzo 2025 Andrea Sempio spiegò i soliloqui che faceva commentando i podcast”.

La linea di Cataliotti sul movente e lo stato d’animo di Sempio

L’avvocato Cataliotti ha smontato la ricostruzione della Procura sul presunto movente a sfondo sessuale, affermando che “il reato non presenta nessun connotato sessuale, non ci sono segni di violenza, non ci sono segni sugli indumenti intimi della ragazza”.

Il legale ha giudicato illogica la dinamica ipotizzata dall’accusa: “La ragazza, dopo averlo rifiutato telefonicamente una settimana prima, gli aprirebbe in indumenti intimi, ovvero in pigiamino la mattina? Vi rendete conto di quanto sia illogica una tesi di tal fatta, che oltre a non essere provata brilla per la sua illogicità?”.

Un quadro accusatorio che pesa sullo stato d’animo di Sempio, provato dagli strascichi sulla sua salute e su quella della sua famiglia, schiacciato dall’impossibilità di pianificare un futuro lavorativo e personale mentre attende l’esito dei vari gradi di giudizio con la costante pressione dei riflettori puntati addosso.