Garlasco, Andrea Sempio torna sul mistero dello scontrino e provoca il testimone: "L'ho cercato per terra?"

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, ha smentito le dichiarazioni di un testimone secondo cui lo scontrino trovato vicino alla casa di Chiara Poggi non sarebbe suo. “È una balla, vedremo come lo documenterà”, ha detto a Quarto Grado, escludendo il coinvolgimento dell’avvocato Lovati e lamentando la pressione mediatica.

Le nuove dichiarazioni di Andrea Sempio sul caso di Garlasco

Intervistato in un servizio di Quarto Grado su Rete 4, Andrea Sempio è tornato a parlare del cosiddetto “mistero dello scontrino”, uno degli elementi tornati al centro dell’inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Sempio ha respinto le ultime affermazioni di un testimone che avrebbe dichiarato di poter dimostrare che lo scontrino trovato vicino al luogo del delitto non fosse suo.

IPA Delitto di Garlasco, Andrea Sempio è tornato a parlare del “mistero dello scontrino”

“Sono curioso di vedere come lo documenterà, perché è una cosa totalmente falsa. È una balla. Non so chi sia questa persona, se esiste davvero lo vedremo”, ha dichiarato – sono notizie campate per aria e basate sul nulla”.

La replica alle insinuazioni sullo scontrino

L’indagato ha precisato che la presenza di due scontrini, datati 13 e 14 agosto, derivava da due tentativi di acquisto in libreria: “Ero andato il giorno prima, ma l’avevo trovata chiusa. Siamo tornati il giorno dopo, ma non me lo ricordavo. Sarebbe stato meglio dirlo prima, ma nel 2017, in un audio registrato in macchina, ho detto che ero andato sia il 13 che il 14. Non potevo sapere che quell’audio sarebbe tornato utile nel 2025”.

La giornalista ha però incalzato Sempio chiedendogli se il ritorno in piazza il 14 agosto potesse essere interpretato come un tentativo di recuperare lo scontrino del giorno precedente.

“Immaginando pure di essere andato a prenderlo apposta ha detto Sempio – cosa fai? Vai là in piazza, inizi a girare e cerchi per terra uno scontrino caduto in un orario particolare? È una scena buona per i giornali, ma è una cosa tirata per i capelli e basta”.

La pressione mediatica

Sempio ha negato anche qualsiasi coinvolgimento dell’ex suo legale, l’avvocato Lovati, nel diffondere ipotesi o retroscena: “Non c’è Lovati dietro tutto questo. L’avvocato Lovati, secondo me, non si presterebbe a questo tipo di gioco”.

Il 37enne ha poi precisato di non avere segreti che l’avvocato possa “rivelare”: “Non c’è nessun segreto su di me che Lovati sa e che potrebbe liberare. Dalle apparizioni che ho visto, lui continua a difendermi e a dire che secondo lui io non c’entro nulla”.

Il servizio di Quarto Grado con l’intervento di Andrea Sempio

Sempio ha comunque spiegato come la pressione dell’attenzione pubblica abbia inciso più del procedimento giudiziario in sé: “La cosa che mi pesa di più non è la parte legale, ma quella mediatica. Le balle che vengono fuori ti costringono a difenderti, ma se ti difendi entri nel gioco, e se non ti difendi ti chiedono perché non lo fai”.