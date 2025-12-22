Garlasco, Andrea Sempio tra l'"amore" con l'avvocato Angela Taccia e l'amicizia con Marco Poggi: "Ci sentiamo"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Sono amato”, così Andrea Sempio indica la sua condizione personale del momento, una frase criptica che costringe Alessandro Sallusti, al timone di 10 minuti per la temporanea assenza di Nicola Porro, a chiedergli se sia fidanzato. “Sono amato, non sono fidanzato“, risponde Sempio, che aggiunge che l’amica di vecchia data Angela Taccia, oggi sua avvocata, è “tra le persone che mi amano” dal momento che tra i due intercorre “un rapporto fraterno”. Lo stesso vale per Marco Poggi: nonostante la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco la loro amicizia non si è mai interrotta.

L’amicizia con Marco Poggi

Come noto, Andrea Sempio e Marco Poggi sono amici sin dai tempi dell’adolescenza. Non a caso Sempio era solito frequentare la villetta di via Pascoli 8, dove Marco viveva insieme ai genitori e alla sorella Chiara Poggi.

Nel 2016 e nel 2025, poi, il nome di Sempio è finito nel registro degli indagati. Eppure tra i due ragazzi l’amicizia non è mai finita.

ANSA Marco Poggi (al centro) è ancora in ottimi rapporti con Andrea Sempio, ora indagato per il delitto di Garlasco. Con l’avvocata Angela Taccia, invece, Sempio ha “un rapporto fraterno”

Marco Poggi “è ancora un mio amico”, dice Sempio che precisa: “adesso non ci stiamo vedendo per via della situazione” e riflette: “Sarebbe un disastro, per dire, uscire a cena io e lui“.

Per via delle indagini “ci stiamo sentendo un pochino meno”. Tuttavia nemmeno prima delle indagini, quando i due ragazzi sono diventati adulti, c’era una frequentazione assidua. “Non siamo quegli amici che si vedono tutte le settimane”, spiega, e conclude: “Restiamo amici ma ci vedremmo 5-6 volte all’anno”.

Il rapporto di Andrea Sempio con Angela Taccia

A proposito della sua situazione personale Sempio si definisce “amato”. “La mia vita privata fortunatamente è rimasta abbastanza nascosta”, quindi Alessandro Sallusti lo incalza e gli chiede se sia fidanzato. Sempio risponde: “Sono amato, non sono fidanzato”.

Poi c’è Angela Taccia, sua amica di vecchia data e oggi nel suo pool difensivo: “È assolutamente una mia grande amica e la posso mettere tra le persone che mi amano”. “Abbiamo un rapporto che è un rapporto fraterno”, aggiunge Andrea Sempio.