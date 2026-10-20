Garlasco, Andrea Sempio tra la voglia di abbracciare la famiglia Poggi e il timore: "Non immagino la mia vita"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Andrea Sempio ha parlato di fronte alle telecamere del programma Dentro la notizia. Si è rivolto alla famiglia di Chiara Poggi, ripetendo quanto già detto in passato, ovvero la voglia di riabbracciarli perché non ci sono parole per esprimere quello che stanno vivendo. In merito al proprio futuro, invece, trova difficile pensare di potersi rifare una vita tra un grado di giudizio e l’altro. “Anche solo uscire non è così semplice”, ha dichiarato.

Sempio sui genitori di Chiara

Dentro la notizia ha intervistato Andrea Sempio, che ai microfoni ha risposto a diverse domande. Tra queste ha anche parlato della famiglia di Chiara Poggi. Vederli a Verissimo, dice Sempio, è stato “pesante”.

“Sono persone che conosco e, conoscendoli, è pesante da vedere“, ha dichiarato. L’intervistatrice gli ha chiesto se si sia emozionato e Sempio risponde: “Certo, nel senso… non voglio che sembri una cosa di pietà”.

Aggiunge, ripetendosi: “È pesante da vedere, conoscendoli e tutto”.

L’appello alla famiglia Poggi

Sempio ha deciso di esporsi per lasciare un messaggio alla famiglia di Chiara. “Soltanto un messaggio di vicinanza e sostegno”, ha detto.

Conferma quanto già dichiarato in passato: “Vorrei abbracciarli, è l’unica cosa che mi viene per poterlo esprimere”.

Fa quindi notare che non ci sono molte parole per spiegare quello che stanno vivendo. “Non ho una frase da dire”, commenta.

Il ritorno a casa dell’amico

Andrea Sempio racconta di quando è rientrato per la prima volta a casa della famiglia Poggi. “Era sempre un’occasione in gruppo”, dice.

Ha spiegato che l‘impatto è stato molto forte, perché “in testa hai le immagini che hai visto in televisione di come era ridotta la casa”.

Sul suo futuro

Su cosa lo aspetta in futuro, Sempio dichiara che non è facile. Tra un grado di giudizio e l’altro possono passare anche anni e in questo tempo sia trovare lavoro che farsi una vita “normale” non lo vede possibile.

“Non è semplice neanche uscire di casa. Non riesco a immaginarmi a continuare così per altri 3-4 anni”, conclude.