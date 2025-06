Garlasco, Andrea Sempio visto al Santuario della Bozzola dal testimone di Maurizio: minacce dopo il racconto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nuove ombre sul delitto di Garlasco arrivano dalla testimonianza del fedele Maurizio che già aveva parlato di Andrea Sempio frequentatore del Santuario della Bozzola. Di recente aveva confermato la presenza all’interno della chiesa di Chiara Poggi in compagnia di Andrea Sempio, le gemelle Cappa e di suo fratello Marco e di non aver mai visto Alberto Stasi. Il testimone Maurizio ricorda bene di averli visti due o tre volte. L’ultima notizia sull’omicidio di Garlasco vede però una pagina interessante per le indagini. Dopo le sue dichiarazioni il testimone e la moglie sono stati aggrediti verbalmente.

Garlasco, Andrea Sempio al Santuario della Bozzola

Dopo l’intervista in esclusiva a Mattino Cinque News in cui aveva parlato della presenza del gruppo vicino a Chiara Poggi all’interno del santuario, il testimone è tornato a parlare ai microfoni Mediaset spiegando che quanto dichiarato fa riferimento agli anni 2006-2007 e che lui frequenta il Santuario della Bozzola dal 1993.

In quegli anni gli è capitato di vedere Andrea Sempio, Chiara Poggi, il fratello Marco e le gemelle Cappa “due o tre volte in compagnia” proprio in quel luogo.

IPA Il Santuario della Bozzola a Garlasco

La sua testimonianza in tv ha portato i carabinieri di Vigevano a sentire due volte Maurizio. La prima volta è avvenuta con la moglie dopo un’aggressione verbale violenta e che la stessa donna è poi riuscita a registrare in parte. Nel confronto si sente Maurizio difendere la sua testimonianza con alcuni fedeli, confermando nuovamente, di aver visto Andrea Sempio al Santuario

La registrazione delle minacce al testimone Maurizio

La richiesta è chiara da parte di coloro che hanno aggredito verbalmente Maurizio, intimano il testimone “a parlare meno con i giornalisti perché in grado di far dire ciò che vogliono loro” e che la testimonianza in tv ha portato un danno: “È risultato che qua ci sono persone psichiatriche al posto di essere all’ospedale”.

Dopo aver ascoltato la registrazione, è emerso su conferma di Maurizio che i fedeli non hanno smentito la sua testimonianza sulla presenza della compagnia al Santuario della Bozzola ma attaccato la scelta di aver testimoniato.

Perché questa omertà attorno al Santuario della Bozzola? Questo il dubbio che si sta insinuando sul delitto di Garlasco.

La missiva di Maurizio su Andrea Sempio al Santuario della Bozzola

Maurizio ha più volte sottolineato come non abbia capito il senso di questa aggressione verbale: “Non ho detto niente di male verso il Santuario”.

Lo stesso testimone ha dimostrato di aver inviato una missiva al procuratore Napoleone scrivendo nero su bianco ciò che ha visto e dichiarato in tv.

Maurizio spiega di aver fatto ciò proprio in quei giorni perché ricorre l’anniversario di Sant’Antonio da Padova e perché è molto fedele.

Il testimone ha però una forte convinzione personale sul delitto di Garlasco: “Confido che possono far luce sulla morte di Chiara perché la sua anima non è ancora in pace, secondo me ci sono tante verità nascoste, anche su persone responsabili di quello che hanno fatto a Chiara. Questa è solo una mia ipotesi”.