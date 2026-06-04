Garlasco, Angela Taccia attacca la Procura per il comunicato su Andrea Sempio: "Lo trovo davvero offensivo"

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Secondo Angela Taccia la Procura di Pavia, con il comunicato stampa in cui ha reso pubblica la nomina dello psichiatra Roberto Catanesi per accertamenti su Andrea Sempio, rischierebbe di esporre ulteriormente l’indagato. Giudica, inoltre, “veramente offensivo” quanto riportato nella nota a proposito di “verificare (…) sotto il profilo del rigore dell’affidabilità scientifica” le consulenze presentate dalla difesa. “Non è che loro hanno luminari e noi degli scalzacani”, sottolinea l’avvocata.

Angela Taccia contro la Procura di Pavia

Intervenuta a La Vita in Diretta giovedì 4 giugno, l’avvocata Angela Taccia – che difende Andrea Sempio insieme al collega Liborio Cataliotti – ha condiviso una sentita critica nei confronti della Procura di Pavia.

Nei giorni scorsi, infatti, la Procura ha divulgato un comunicato stampa firmato dal procuratore Fabio Napoleone per rendere pubblica la decisione di nominare un consulente tecnico per effettuare accertamenti sul profilo psichiatrico di Andrea Sempio.

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“Che senso ha fare un comunicato stampa in questo momento?”, si domanda Angela Taccia, dato che “dare in pasto all’opinione pubblica un passo della Procura è un po’ pericoloso“.

Il pericolo si presenta “soprattutto nei confronti dell’indagato”, e così facendo la Procura “non lo protegge da varie situazioni“.

Perché il comunicato su Andrea Sempio è “veramente offensivo”

Nel documento, datato 28 maggio 2026, si legge che “i consulenti tecnici del pubblico ministero” sono stati nominati per “esaminare le prospettazioni tecniche formulate dalla difesa” e “valutarne la fondatezza, anche sotto il profilo del rigore e dell’affidabilità scientifica”.

Per Angela Taccia “questo è veramente offensivo” in quanto “non è che loro hanno i luminari e noi degli scalzacani”, e del resto “non sono loro che devono valutare, ma un giudice terzo imparziale“.

Cosa c’è di sbagliato nelle indagini su Garlasco

Infine, secondo Angela Taccia nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco potrebbe mancare una logica sulle modalità con cui gli inquirenti collocano il suo assistito sulla scena del crimine.

Andrea Sempio andrebbe collocato “con le prove“, ovvero con “risultanze probatorie sulla scena del crimine” e non “cercare di collocare la mente dell’indagato e creare l’assassino ideale” sostenendo che “potrebbe essere stato lui perché ha questa personalità”.