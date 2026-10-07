Garlasco, Angela Taccia avvocata di Sempio commenta le ombre sul Ris: "Va di mezzo la verità"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’avvocata Angela Taccia ha commentato le recenti rivelazioni sul Ris di Parma sostenendo che le presunte lacune investigative abbiano ingiustamente trascinato Andrea Sempio nella nuova inchiesta sull’omicidio di Garlasco. Nel frattempo, la difesa prosegue l’ascolto delle intercettazioni e prepara il deposito dei documenti tecnici sulle impronte per dimostrare l’estraneità di Sempio.

Garlasco: la considerazione dell’avvocata Angela Taccia sui Ris

In vista dell’ascolto delle intercettazioni classificate come “non rilevanti” presso il tribunale di Pavia, l’avvocata Angela Taccia è intervenuta sulle recenti polemiche che coinvolgono le analisi svolte dal Ris nella prima indagine sul delitto di Garlasco.

La legale dell’indagato Andrea Sempio ha evidenziato come eventuali errori del passato abbiano finito per appesantire la posizione del suo assistito, spiegando ai giornalisti presenti all’ingresso del tribunale di Pavia: “Se non ci fossero stati problemi all’epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nemmeno nei guai, passatemi il termine”.

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L’avvocata ha espresso perplessità per la bufera mediatica e giudiziaria sui carabinieri del Ris, ricordando che ogni mancanza deve ancora essere accertata e ribadendo la propria fiducia nella giustizia.

L’impatto delle lacune investigative su Andrea Sempio

L’analisi del legale si è soffermata sulle ricadute che un lavoro svolto in modo imperfetto produce sull’intero corso del processo e sulla ricerca della verità fattuale.

Taccia ha affermato che “quando un lavoro non viene fatto come deve essere fatto, se questo è il caso, va di mezzo la verità non solo processuale ma anche fattuale e storica” e ha aggiunto che da questa opacità “secondo me nessuno ne giova”.

Pur scegliendo di non commentare la situazione giudiziaria di Alberto Stasi per rispetto dei colleghi difensori, l’avvocata ha ribadito la debolezza del quadro indiziario attuale a carico di Sempio, annunciando che le memorie difensive punteranno sugli accertamenti tecnico-calzaturieri e sulla traccia 33 per smontare le tesi della Procura.

La vita quotidiana di Sempio

Nel descrivere la condizione vissuta dal trentottenne in attesa della chiusura delle indagini, l’avvocata Taccia ha affrontato il tema del momento che sta attraversando l’indagato, definendolo come “una difficoltà quotidiana, quello sì, per le abitudini di vita quotidiana”.

La legale ha evidenziato come “il clima con le persone reali in strada è decisamente migliorato rispetto alla prima indagine”, pur registrando una flessione negativa nei momenti successivi alla nota diffusa dagli inquirenti.

Per questa ragione la difesa, impegnata nell’ascolto della mole di intercettazioni, ha condiviso la scelta dell’assistito di rilasciare brevi interventi pubblici: “Ha detto ‘forse è il caso che io chiarisca ancora un paio di cose alla popolazione che segue'”.