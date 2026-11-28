Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, torna a parlare del processo di mostrificazione del suo assistito in merito alla divulgazione di contenuti che ritiene privati. Tra questi i contenuti del computer, come anche i filmati scaricati da Sempio che alcuni giornalisti avrebbero travisato. Nella sua critica a questo modo di fare giornalismo, chiede che i fatti vengano narrati per quello che sono, senza inventare nulla.

Taccia contro i giornalisti

Angela Taccia, avvocata della difesa di Andrea Sempio, torna a parlare in televisione, a Quarto Grado, del processo di mostrificazione del suo assistito. “È una settimana che si mostrifica Andrea Sempio, senza dati oggettivi e senza nemmeno verificare i fatti concreti”, commenta.

Il riferimento è a quei giornalisti che stanno cercando di fare ascolti su aspetti non inerenti al processo, esasperando e portando all’estremo il contenuto privato del computer di Sempio. “Ci marciano una settimana su quelle notizie false – prosegue – senza pensare che stanno rovinando, ancora di più, la vita a una persona reale”.

Per l’avvocata, quello che sta accadendo è un totale discredito della sua figura, ma “non importa”, dice. L’importante, vuole sottolineare, è che “ancora una volta abbiamo la riprova che l’avvocata Taccia e Andrea Sempio hanno detto la verità“.

Il contenuto del pc

La critica dell’avvocata Taccia prosegue ormai da giorni, da quando il contenuto del computer di Andrea Sempio è stato divulgato da diversi programmi che fanno approfondimento fisso sul caso Garlasco.

Dentro al pc, come è stato ampiamente raccontato, ci sono filmati di Sempio che parla da solo e tratta tematiche come lo stupro e la “predazione”. Oltre a questo, sono emersi anche dei presunti video porno che, per alcuni giornalisti, finiscono per essere la prova di una devianza dell’indagato.

“Sono cose private di Andrea Sempio, che nulla hanno a che fare con l’omicidio di Chiara Poggi”, sottolinea Angela Taccia. La richiesta della difesa è che, se si deve parlare di certe cose, “almeno spiegate le cose come stanno”. Il rischio è di creare distorsioni, come nel caso del video che vede protagonista Franco Trentalance.

Il video di Trentalance

Nella vicenda di Garlasco finisce, senza volerlo, anche il pornoattore Franco Trentalance. Sarebbe lui il protagonista di uno dei video scaricati da Andrea Sempio e finiti negli atti del suo procedimento. Si tratta di un video nel quale Trentalance, insieme alla co-protagonista Violetta, mette in scena un finto snuff movie, materiale promozionale per il film Bloody Park. Tra gli effetti speciali utilizzati nel film, anche il coltello che si vede incidere un dito.

La realizzazione del filmato è del 2005, mentre Sempio li avrebbe scaricati nel 2008. Alla fine il film non si è mai realizzato; da quel progetto ne è nata una graphic novel e un libro. Sempio ha parlato del video spiegando che una delle ragazze che si vedono nei filmati era una cantante-modella, la conosceva di fama, e una volta saputo del film tramite un blog è andato a cercarlo su Internet e ha scaricato i due trailer disponibili.

Trentalance spiega che non si tratta di un film porno, anche se può sembrarlo, ma è il filmato che nella storia avrebbe dovuto rappresentare gli attori che compiono un reato.