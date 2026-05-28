Garlasco, Angela Taccia contro la Procura sulla perizia psichiatrica su Andrea Sempio: "È imbarazzante"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Angela Taccia critica duramente la decisione della procura di Pavia di disporre la perizia psichiatrica su Andrea Sempio. L’avvocata del nuovo indagato per l’omicidio di Garlasco ha ribadito in Tv quanto già dichiarato dal collega Liborio Cataliotti sulla consulenza disposta dai pm per accertare la capacità di intendere e di volere del 38enne. “È imbarazzante” è stato il commento della legale.

La consulenza psichiatrica su Andrea Sempio

Ospite di Ore 14 sera, l’avvocata Taccia ha risposto alle domande di Milo Infante sulla notizia della consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, affidata dalla procura di Pavia allo psichiatra Roberto Catanesi, contestando in particolar modo le tempistiche.

Una decisione che i magistrati hanno preso con l’obiettivo di valutare l'”eventuale sussistenza” nell’indagato “di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere” con riferimento all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi, “la presenza di eventuali disturbi o alterazioni di significativa rilevanza, tali da incidere sul giudizio di imputabilità, nonché il grado di correlazione con i fatti contestati” e anche la “pericolosità sociale” dell’indagato.

ANSA

Le parole di Angela Taccia

Per l’avvocato Liborio Cataliotti, la consulenza psichiatrica disposta prima dell’udienza preliminare sarebbe un segnale di “debolezza” della procura di Pavia.

Un punto di vista condiviso con la collega, che ha sottolineato come si sarebbe aspettata dai pm la volontà di controbattere le cinque perizie di parte, depositate in risposta alle accuse circostanziate a Sempio in occasione dell’avviso di chiusura delle indagini.

“Che adesso sembra quasi che vogliano puntare a un accertamento di pericolosità sociale proprio per cercare la fondatezza di una misura di sicurezza cautelare. E ora io dico, ma dopo 19 anni, davvero?” ha detto la rappresentante legale.

“Dopo che abbiamo depositato cinque consulenze, invece che venire giù nell’arena, nell’aula giudiziaria, a combattere con noi in contraddittorio? Voi non volete accertare concretamente se il piede di Andrea Sempio davvero entra in quell’orma del Dna, che non è neanche Dna? Non volete vedere davvero l’impronta 33?” sono le domande incalzanti di Angela Taccia, rivolte idealmente alla procura.

“È imbarazzante, sinceramente” la conclusione dell’avvocata.

La perizia personologica

Nel faccia a faccia con Milo Infante, Taccia ha anche spiegato il perché il team della difesa non abbia presentato la perizia personologica su Andrea Sempio.

“Abbiamo deciso di non depositarla proprio perché sapevamo e il comunicato stampa di oggi da parte della Procura era conferma che la consulenza del Racis non ha alcun valore probatorio, questo lo dice il codice” ha detto Taccia, aggiungendo che “diciamo che depositarla avrebbe dato valore a quell’elemento”.

Il riferimento è alla perizia svolta dal Raggruppamento carabinieri investigazioni, secondo cui Sempio avrebbe “una innata capacità di mentire e un rapporto problematico con le donne”.