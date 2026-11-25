Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nell’attesa dell’udienza preliminare per Andrea Sempio, che si terrà il 25 febbraio 2027, si continua a cercare di sondare il profilo personologico del nuovo indagato del delitto di Garlasco. Il tema è stato dibattuto anche nel programma Mediaset Verità Nascoste, in cui è stata trasmessa un’intercettazione risalente al 6 aprile 2017 in cui l’avvocata Angela Taccia e Sempio parlano della reputazione di quest’ultimo in paese.

Garlasco, l’intercettazione in cui Angela Taccia disse ad Andrea Sempio che “sono girate voci”

“Insomma Andre, tu sei un anello debole in questa catena di processi strani, sia economicamente sia perché sei sempre stato un bravo ragazzo. Oh, diciamocelo, un po’ problematico nell’adolescenza, ma pure io. Lo sai che a Garlasco su di te ne sono girate di voci…”, disse Taccia nel corso di una telefonata con Sempio.

“In realtà, secondo me, la storia delle voci sul mio conto la vedi più esagerata di quel che è”, ribatte il 38enne, sicuro di non godere di una cattiva reputazione: “Di fatto mi ha detto anche ——- (nome bippato nell’intercettazione, ndr). Lei ha cercato di parlare di me in tutti i modi in paese e ha detto che nessuno parlava, nessuno mi conosceva e nessuno sapeva niente”.

ANSA

Sempio: “A Garlasco nessuno mi conosce”

“Non ha trovato nulla su di me al punto che è andata a intervistare il mio ex preside. Ma anche da lui non ne ha cavato fuori niente. Sul fatto che ci siano voci per me è una cavolata”, sosteneva Sempio.

“Alla fine della fiera in realtà per me di cattiva fama non c’è un ca***. Perché a Garlasco non mi conosce nessuno. Sul fatto di una mia cattiva reputazione che può essere tirato in ballo penso proprio di no a dire il vero”, concludeva Sempio.

Taccia sui video hard guardati da Sempio: “Stupidaggini”

Taccia, nelle scorse ore, è anche intervenuta ai microfoni del talk show Rai Storie Italiane, commentando il materiale rinvenuto nel computer di Sempio e in parte reso pubblico.

In particolare, quando le è stato chiesto dei soliloqui del suo assistito e dei video hard con atti violenti e torture, l’avvocata ha tagliato corto. “Quei video non hanno alcuna rilevanza“, ha scandito la legale, secondo la quale se ci fossero prove della presenza di Sempio sul luogo del delitto non si parlerebbe di queste “stupidaggini“.