Garlasco, Angela Taccia e la relazione con Andrea Sempio di "tre o quattro mesi": "Rimasti migliori amici"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Angela Taccia ha raccontato pubblicamente la relazione avuta con Andrea Sempio, di cui è avvocato difensore nel filone di indagine sul delitto di Garlasco. la Taccia ha parlato di una breve relazione sentimentale durata circa tre o quattro mesi. Una vicenda, ha detto, che avrebbe voluto rimanesse privata visto che i loro genitori e anche alcuni amici non ne erano a conoscenza.

Angela Taccia e la relazione con Andrea Sempio

Nel corso della trasmissione Zona Bianca su Rete4, è stato mandato in onda l’estratto di un’intervista rilasciata da Angela Taccia ala trasmissione Quarto Grado.

L’avvocato di Andrea Sempio, la Taccia appunto, ha raccontato di una loro relazione risalente agli anni della giovinezza.

“Abbiamo avuto una relazione di qualche mese, siamo usciti insieme tre o quattro mesi”, ha ammesso la Taccia.

Una vicenda, seppur breve, che l’avvocato avrebbe preferito non diventasse pubblica: “Mi è spiaciuto molto che sia uscita questa notizia perché, ad esempio, i nostri genitori non lo sapevano e nemmeno molti dei nostri amici”.

“Andrea Sempio non è un violento”

Sempre la Taccia ha spiegato i motivi della loro rottura, almeno per quanto riguarda l’aspetto sentimentale: “A luglio avevo deciso di interrompere il rapporto non perché fosse una persona disturbata o violenta, tutt’altro. Eravamo troppo amici”, ha spiegato.

Su Andrea Sempio, che la Taccia difende nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, l’avvocato ha speso altre parole.

“È una persona delicata, tenera. Ha un rapporto fraterno con i suoi amici. Siamo entrambi figli unici e alla fine ci siamo sempre considerati quasi come fratelli“, ha raccontato.

Taccia: “Rimasti migliori amici”

La Taccia ha poi confermato come il rapporto tra loro due fosse rimasto molto buono e amichevole, al punto da definirsi “migliori amici”.

Il rapporto amichevole non riguarda solo, nel racconto della Taccia, lei e Sempio, ma in generale Sempio e le donne che fanno o hanno fatto parte della sua vita: “Non solo io: tutte le sue ex ragazze, se così possiamo chiamarle, sono rimaste sue amiche”, ha detto in tv.

Poi ha aggiunto: “Se fosse davvero una persona disturbata, ossessiva o violenta, come mai tutte noi siamo rimaste in buoni rapporti con lui?”.