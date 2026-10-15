Garlasco, Angela Taccia è stata smentita da Marina Baldi sull'impronta di scarpa? La frase sul numero "39-40"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La famosa impronta della scarpa ritrovata sulla scena del crimine del delitto di Chiara Poggi a Garlasco potrebbe non essere una 42, ma neanche una 39-40 come ipotizzato dalla difesa di Andrea Sempio. Angela Taccia, legale del 38enne indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul caso, aveva lanciato di recente la rivelazione che però, in diretta a Mattino Cinque, è stata quasi smentita dalla consulente di parte Marina Baldi. Incalzata dalla conduttrice Federica Panicucci, la genetista ha sottolineato che l’ipotesi che sia un 39 “non lo diciamo neanche noi” e di attendere le consulenze che presto verranno depositate.

Il mistero sull’impronta della scarpa

Le ultime sul caso Garlasco ruotano attorno all’impronta 6, ovvero quella lasciata dalla scarpa del killer di Chiara Poggi all’interno della villa di via Pascoli a Garlasco.

La famosa “42 Frau a pallini“, infatti, potrebbe non essere una 42 e, soprattutto, potrebbe non essere attribuibile ad Alberto Stasi. E per la difesa di Andrea Sempio neanche al 38enne oggi nuovo indagato per l’omicidio del 2007 della giovane.

“I nostri nuovi accertamenti forse possono andare anche a vantaggio di Alberto Stasi”, aveva dichiarato l’avvocato Angela Taccia, che aveva spiegato che l’impronta potrebbe essere anche più piccola del 42 stabilito nella prima inchiesta.

L’impronta, secondo le consulenze, sarebbe riferibile a un piede che calza un 39-40, più piccolo dunque anche di quello di Alberto Stasi.

Marina Baldi smentisce la difesa di Andrea Sempio?

Ospite in collegamento a Mattino Cinque, la genetista Marina Baldi ha però smentito parzialmente la difesa di Andrea Sempio.

Consulente di parte del 38enne, Baldi incalzata dalla conduttrice Federica Panicucci ha sottolineato che sulle consulenze non si parla di una taglia 39, ma che di certo la 42 può essere rivalutata al ribasso.

“Non lo diciamo neanche noi che è una 39, aspettiamo di leggere le consulenze e poi ne parliamo”, ha detto Baldi alla conduttrice, con tono polemico.

Riprendendo poi le parole di Liborio Cataliotti, che aveva parlato di “prova formidabile”, Baldi è stata chiara: “Ha fatto un discorso generale, non ha parlato di numeri”.

I dubbi sull’impronta 33

Il dialogo tra Baldi e Panicucci non si è limitato all’impronta 6 della scarpa, ma nel corso della trasmissione è andato oltre parlando anche dell’impronta 33.

Dopo le ultime dichiarazioni di Luciano Garofano, che nel 2007 era a capo dei Ris di Parma oggi finiti nell’occhio del ciclone, la genetista ha spiegato che secondo la difesa Sempio la traccia palmare sul muro delle scale non conterrebbe sangue e dunque “non si può collocare temporalmente”.

Quegli “schizzi” che avrebbero reso l’impronta bagnata, secondo la genetista, potrebbero “essere precedenti” al giorno dell’omicidio.

Anche se Panicucci, dal canto suo, ha gettato ombre sulla versione: “Se fosse acqua o sudore depositati una settimana prima, con quel caldo si sarebbe asciugata”. Sorridendo Baldi ha chiosato: “Gli schizzi sembrano asciutti”.