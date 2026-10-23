Garlasco, Angela Taccia ha spinto per far rimuovere Garofano dalla difesa Sempio: "Ho saputo cose interne"

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Angela Taccia ha ammesso di essere stata lei a chiedere la rimozione di Luciano Garofano da consulente della difesa di Andrea Sempio, nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. La legale ha spiegato anche i motivi che l’hanno portata a compiere questa scelta, affermando di aver saputo “cose interne”, pur ribadendo che il generale ha lavorato in maniera eccellente e ringraziandolo per quanto fatto.

Angela Taccia sulla rimozione di Luciano Garofano

Ospite di Ore 14 Sera, Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ha risposto a una domanda sull’allontanamento di Luciano Garofano dalla difesa dell’uomo.

Garofano è un generale ed ex comandante del Ris di Parma, poi chiamato come consulente di Sempio nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

ANSA

Taccia ha ammesso di aver spinto per l’allontanamento di Garofano dall’incarico, chiarendo che alla base della decisione c’era una linea di difesa differente.

“Non c’era più un’unica veduta di difesa“, ha detto l’avvocata.

Taccia sui rapporti con Garofano

La legale di Andrea Sempio ha spiegato di non avere un carattere facile e di non prendere ordini da nessuno “se non dal mio co-difensore più anziano, dal quale imparo tutti i giorni, prima Lovati e oggi Liborio Cataliotti”.

“Ho saputo anche altre cose interne – ha poi aggiunto Taccia – relativamente anche ai rapporti con il nostro cliente, che il generale Garofano insomma aveva sentito senza avvisare noi difensori”.

Sottolineando di non gradire “le cose diciamo non chiare” perché se “tra di noi se non c’è chiarezza e trasparenza” ci “va di mezzo il cliente”, Taccia ha rivelato di aver deciso per l’allontanamento del generale.

Il ringraziamento di Taccia al generale Garofano

Pur ammettendo di aver spinto per la rimozione di Garofano dalla difesa di Sempio, Angela Taccia ha voluto comunque ringraziare “il generale Garofano per il lavoro svolto nei confronti di Andrea” Sempio.

La legale ha chiarito che l’ex comandante del Ris di Parma “ha lavorato in un modo veramente impeccabile per Andrea” e “io sono grata comunque al generale per il lavoro che ha svolto”.

La legale ha quindi evidenziato di aver apprezzato l’aiuto dato da Garofano nell’ambito della difesa di Andrea Sempio e che la rimozione sia legata non a una mancanza di professionalità e incapacità ma semplicemente a una incompatibilità del generale con il modo di agire di tutto il team legale.