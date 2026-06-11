Garlasco, Angela Taccia legale di Andrea Sempio sull'interrogatorio di Stasi: "Apprezzo, ma dispiace..."

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Angela Taccia conferma che il suo assistito, Andrea Sempio, non ha mai conosciuto né incontrato Alberto Stasi. Lo dice, l’avvocata, mentre commenta l’interrogatorio di Stasi alla Procura di Pavia del 20 maggio 2025, quando al procuratore Fabio Napoleone riferisce di essersi insospettito sull’indagato una volta lette le Sit messe a disposizione della Procura di Vigevano, specialmente sul dettaglio dello scontrino. Taccia fa notare che “almeno altre 10 persone” avrebbero esibito vari elementi che confermassero la loro posizione dal 13 agosto, da biglietti del treno a ricette mediche datate.

Angela Taccia commenta le parole di Alberto Stasi

Intervenuta a Dentro la notizia giovedì 11 giugno Angela Taccia ha commentato il filmato dell’interrogatorio di Alberto Stasi davanti al procuratore Fabio Napoleone del 20 maggio 2025.

In un passaggio, Stasi riferisce i suoi sospetti sullo scontrino di Andrea Sempio: “Io non conservo uno scontrino per poi esibirlo al bisogno”.

ANSA

Sempre Stasi, inoltre, afferma di non aver mai conosciuto né incontrato Andrea Sempio. “Apprezzo”, dice Angela Taccia, ma sui dubbi relativi allo scontrino cerca di fare il punto.

“Noi abbiamo contato più di una decina di persone che, quando il carabiniere chiedeva: ‘Ha qualcosa per dimostrarlo?’ lo esibivano”, e fa l’esempio del “tagliandino del Telepass, lo scontrino della spesa, la ricetta del medico datata”.

I dubbi di Stasi su Andrea Sempio

Prima delle prime indagini a carico di Andrea Sempio, Alberto Stasi non avrebbe mai sentito parlare dell’indagato, né lo avrebbe mai sentito nominare.

È venuto a conoscenza del nome dell’amico di Marco Poggi solo dopo aver letto le Sit della Procura di Vigevano. Dopo la lettura ha nutrito i suoi primi dubbi: “Mi aveva personalmente incuriosito, insospettito, la questione dello scontrino. Mi aveva lasciato un po’ sorpreso” perché “io normalmente non conservo uno scontrino del parcheggio per anni e lo esibisco al bisogno”.

La difesa di Marco Poggi

Secondo gli inquirenti, Andrea Sempio potrebbe aver ucciso Chiara Poggi per un rifiuto sessuale. Nei confronti della ragazza, l’indagato potrebbe aver maturato uno stato di ossessione dopo essere entrato in possesso di uno dei video intimi che la ritraevano con il fidanzato Alberto Stasi.

Ascoltato il 6 maggio 2026, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ha negato questa circostanza ritenendo strano che un amico rubasse qualcosa dalla sua abitazione. “Chiara se ne sarebbe accorta”, ha detto ai pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, davanti alle quali ha spiegato di non avere mai visto filmati privati della sorella e di averli mostrati ai suoi amici.