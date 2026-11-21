Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, è stata ospite di Quarto Grado e ha alzato i toni quando è stato fatto riaffiorare il tema dei video a luci rosse guardati dal suo assistito, attualmente indagato per il delitto di Garlasco. La legale ha risposto a muso duro alla giornalista Candida Morvillo, ricordando che ognuno ha i propri gusti sessuali e non deve essere giudicato per questo. Ha inoltre fatto delle puntualizzazioni replicando ad alcune domande del conduttore Gianluigi Nuzzi.

Garlasco, Angela Taccia difende Sempio a Quarto Grado: “Video a luci rosse? Qui finisce malissimo”

“Se tutti i giorni questa persona cerca scene di porno con stupro…”, ha detto Morvillo riferendosi a Sempio, venendo immediatamente bloccata da Taccia: “Io le direi di non aprire questo argomento perché sennò va a finire malissimo, altro che fair play. Lasciamo perdere questo argomento, non ci sono umani di serie A di serie B”.

“I gusti sessuali delle persone non sono affar nostro e a mio parere neanche dei tribunali, se non sono connessi a un omicidio”, ha aggiunto la legale. “Lo stupro non è una passione tipica di una persona, è un reato previsto dal codice penale”, ha chiosato Nuzzi.

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Taccia ha prontamente ribattuto: “Guardi, con tutta l’umiltà, però le devo ricordare che lo so, ma è un reato se viene commesso. Cosa c’entra con il delitto di Garlasco?”

Taccia: “I giudici valutano i fatti”

Il conduttore a questo punto ha fatto una domanda specifica all’avvocata: “Questi video fanno parte degli atti. Andando a vedere questi filmati, uno si fa un’idea. Diciamo che ha un approccio anche se non fa l’avvocato, non fa giudice e non fa il Pm. Allora questo in che misura incide sulla costruzione di un movente?”

“La sua domanda è veramente azzeccatissima – ha risposto Taccia – ma io spero e sono sicura che i giudici valutino i fatti. Le cose vanno provate nei tribunali. Scioccante ipotesi, idee e suggestioni non c’entrano niente. I magistrati hanno in mano atti che spiegano che il vissuto concreto di Andrea sempio è totalmente diverso”.

“Dal punto di vista procedurale quei video hanno tutti una spiegazione. L’importante è quello che a SIT hanno dichiarato amiche ed ex fidanzate di Sempio. Quei video quindi non rappresentano il concreto vissuto di Andrea”, ha aggiunto la legale.

Il video delle cesoie insanguinate, Taccia chiarisce: “Era il trailer di un film horror”

Taccia ha poi posto l’attenzione su una vicenda avvenuta pochi giorni fa: “Questa settimana ho visto una trasmissione che ha mandato in onda, peraltro anche poco delicatamente, un servizio in cui si parlava di un video nel computer di Sempio in cui c’erano cesoie sporche di sangue”.

“Sono andata a verificare: quel video è il trailer di un film horror e l’hanno attribuito mediaticamente a un video privato di Andrea. Ed è gravissimo, è spaventoso. Allora io che guardo sempre film horror ad Halloween sono una potenziale assassina, giusto?”, ha concluso l’avvocata.