Garlasco, Angela Taccia non si nasconde sul futuro di Andrea Sempio: "Ci aspettiamo il rinvio a giudizio"

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La difesa di Andrea Sempio fa il conto alla rovescia fino al 28 settembre, quando il gip di Pavia si pronuncerà sul procedimento a carico dell’indagato. Angela Taccia, riprendendo ciò che fino ad oggi ha riferito sul piccolo schermo il collega Liborio Cataliotti, lo dice chiaramente: “Ci aspettiamo il rinvio a giudizio“, quindi “lasciamo da parte le emozioni, che è il miglior modo di concentrarsi sulla procedura”.

Angela Taccia: “Ci aspettiamo il rinvio al giudizio”

Mercoledì 16 settembre Angela Taccia, in collegamento con lo studio di Ignoto X, ha fatto il punto sul lavoro della difesa di Andrea Sempio – che lei rappresenta insieme al collega Liborio Cataliotti – a ormai 12 giorni dalla deadline delle indagini: il 28 settembre, infatti, il gip di Pavia dovrà decidere sul rinvio a giudizio dell’indagato o sull’archiviazione.

Come si comporta, oggi, la difesa di Sempio? “Noi ci aspettiamo una richiesta di rinvio a giudizio, e ci sarà sicuramente un rinvio a giudizio effettivo”.

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Nel suo intervento, inoltre, la legale di Sempio spiega che la difesa lascerà da parte “le emozioni”, perché ritiene che sia “il miglior modo di concentrarsi sulla procedura”. Ora bisogna “lavorare a ritmo serrato”.

Recentemente il pool difensivo si è riunito a Roma per valutare il da farsi, perché “nel momento in cui arriverà un secondo avviso di conclusione delle indagini ci saranno sempre quei venti giorni serrati perentori per la difesa” durante i quali si dovranno produrre “tutte le controconsulenze”.

La prossima mossa della difesa di Andrea Sempio

Dopo la stesura delle controconsulenze, la difesa di Sempio attenderà “la seconda ostensione degli atti” dopo la quale “capiremo e sceglieremo quali dei nostri lavori, effettivamente, produrre e depositare”.

Nel frattempo, presso la caserma della Moscova di Milano sono ancora in corso le indagini. “Non ci sarà una proroga di indagini”, sottolinea un inviato di Ignoto X, ma secondo indiscrezioni la consulenza del dottor Roberto Catanesi – che aveva convocato Sempio per una consulenza psichiatrica – e quella della dottoressa Cristina Cattaneo, l’anatomopatologa forense incaricata dalla Procura, non sarebbero ancora state depositate.

Il delitto di Garlasco, 19 anni dopo

Gli inquirenti, quindi, cercano ancora di riavvolgere il nastro fino al 13 agosto 2007, quando in via Pascoli 8 a Garlasco (Pavia) fu uccisa Chiara Poggi. La ragazza, 26 anni, giaceva in fondo alla scala della tavernetta con la testa imbrattata di sangue, in una scena del crimine costellata di chiazze ematiche.

Per l’omicidio fu arrestato l’allora fidanzato, Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 e oggi affidato ai servizi sociali. Dal 2016, tuttavia, vennero fuori elementi a carico di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Marco Poggi. Nel 2017 le prime indagini furono archiviate, e questa archiviazione è ora oggetto di indagini da parte della Procura di Brescia. Nel 2025 il fascicolo a carico di Andrea Sempio è stato riaperto, così come è stato riaperto il processo mediatico.

Secondo l’accusa, rappresentata dal pm di Pavia Fabio Napoleone, Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi perché la ragazza avrebbe rifiutato un suo approccio sessuale.