Garlasco, Angela Taccia parla di Andrea Sempio in tv: "Se fosse stato colpevole l'avrei difeso lo stesso"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Angela Taccia, avvocata che assiste Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, ha confidato in tv che, anche se il suo assistito fosse stato colpevole, lo avrebbe difeso lo stesso, seppur “in un’altra maniera”. La stessa Taccia ha detto: “Il ritratto che viene fatto di Sempio è il contrario di quello che lui è”.

Il ritratto di Andrea Sempio fatto da Angela Taccia

Angela Taccia, ospite della trasmissione Morning News, ha descritto così il suo assistito Andrea Sempio: “È molto equilibrato, molto rispettoso nei confronti delle ragazze, molto razionale. Il ritratto che ne viene fatto è il contrario di quello che è lui”.

L’avvocata ha poi aggiunto: “Mi dispiace che venga tutto decontestualizzato a tal punto da farlo risultare una persona senza il minimo rispetto o delicatezza nei confronti delle altre persone e, in special modo, dell’altro sesso”.

Angela Taccia ha dichiarato ancora: “Basta solo pensare alla sit dell’ex ragazza di Andrea Sempio, che ha detto che per tre anni è stata benissimo con lui e che ha parlato di un ragazzo rispettoso e una grande sintonia. Tutte le ragazze con cui è stato lui sono rimaste sue amiche”.

Angela Taccia: “Avrei difeso Sempio anche se colpevole”

L’avvocata Angela Taccia ha confidato che, anche se Andrea Sempio fosse stato colpevole, lo avrebbe ugualmente difeso.

Le sue parole: “Da legale si ascolta il cliente ma si leggono anche gli atti per verificare tutto quanto. Io l’ho sempre detto e lo ripeterò fino alla morte: se Andrea Sempio fosse stato colpevole, lo avrei difeso lo stesso ma in maniera diversa”.

In un altro passaggio della trasmissione, parlando del no all’incontro tra Andrea Sempio e lo psichiatra Roberto Catanesi, ha detto: “Noi siamo sicuri della sua estraneità e vogliamo andare a processo, eventualmente, e accertarlo con le prove. Noi non temiamo un eventuale processo, dopo 19 anni un punto fermo bisogna metterlo”.

Ancora Taccia: “Lui non ha paura di essere analizzato da inquirenti o psicologi o psichiatri. Lui ha sentito il bisogno di far conoscere alla gente chi è lui. Da quando si è esposto personalmente tante persone gli hanno espresso solidarietà”.

L’intercettazione di Sempio sulla “società ideale”

A Morning News è stata fatta ascoltare un’intercettazione di Andrea Sempio sulla sua “società ideale”:

“La nostra vita ideale sarebbe: una tribù da 50, 60, fino a 150 individui. Più femmine che maschi perché per ogni maschio ci serve una proporzione di quattro femmine. I maschi che vanno a cacciare, mentre le femmine si occupano della pulizia, di badare ai bambini, aiutate dagli anziani, oppure si occupano di badare anche agli anziani quando gli anziani non sono più in grado di badare a se stessi. Gli uomini sono fuori 3-4 giorni a cacciare, poi tornano indietro, si magna, si sta a riposo qualche giorno, si trom.a allegramente e poi si esce di nuovo. Nessuno invecchia da solo, nessuno deve lavorare tutto il giorno, poi pensare ai bambini, a far da mangiare, a pulire perché i compiti sono divisi. Gli uomini stanno lì un po’, poi tornano e hanno un ricambio di donne, quindi c’è sempre desiderio e c’è sempre voglia. Non ci sono persone isteriche perché non si trom.a o perché il marito non ti guarda più o perché la moglie è diventata una cicciona di mer.a e tutte queste cose qua. E se uno va a vedere, dice: ‘Ma questo è un modello distante, delle tribù della Patagonia?’ No, è il modello con cui sono cresciuti di sicuro i nostri bisnonni e probabilmente anche le nostre nonne e i nostri nonni se vivevano in cascina. Difatti, mia nonna viveva così”.

Angela Taccia ha commentato: “Questa intercettazione è stata estrapolata e venduta come se fosse la sua teoria ideale. Questa era una teoria antropologica che lui aveva letto e che spiegava a una sua amica. Lui mi ha detto: ‘Non è che io la pensi così, altrimenti anche in giovane età avrei avuto più ragazze contemporaneamente’. Sarebbe bastato che le prendesse in giro, lui non l’ha mai fatto ed è sempre stato onesto nei confronti dell’altro sesso. Poi, se viene più facile mostrificarlo, va bene…”.

Angela Taccia conosceva Chiara Poggi?

Angela Taccia ha spiegato anche di “non aver presente” chi fosse Chiara Poggi, vittima del delitto di Garlasco: “Una dell’88-89 come me e una dell’80-81 hanno vite e abitudini diverse. Anche se Garlasco è piccola, noi non li abbiamo mai incontrati in giro. Lo stesso Alberto Stasi ha detto di non aver mai incontrato Andrea Sempio in giro, che non si conoscevano”.

L’avvocata ha poi aggiunto: “Io ricordo che vidi Chiara Poggi un paio di volte al massimo quando, col mio ex ragazzo, andavo a prendere in macchina Marco Poggi per uscire la sera. Chiara apriva la porta e lo lasciava uscire. Era una ragazza timida, per bene, sorridente, ma non dava confidenza”.