Garlasco, Angela Taccia parla di Massimo Lovati: "Aveva altre priorità, riunioni rinviate per andare in tv"

L’avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco e sua amica storica, ha fatto alcune rivelazioni sul collega Massimo Lovati, che è ormai uscito di scena. Secondo l’avvocata, Lovati avrebbe avuto “altre priorità”, come ad esempio quella di “partecipare a trasmissioni televisive” anziché presenziare alle riunioni del pool difensivo.

Parla l’avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio

L’avvocata Angela Taccia ha detto la sua durante un incontro a Casale Monferrato organizzato da Nero Crime e Arte Criminologica sabato 18 ottobre.

Sempio ha ormai revocato il mandato a Massimo Lovati. In pool con Angela Taccia da qualche giorno c’è l’avvocato Liborio Cataliotti.

L’avvocato Massimo Lovati

Come riporta l’Ansa, l’avvocata ha descritto il suo assistito come tranquillo e fiducioso: “È veramente tutto una suspense. Si fida molto di me sia per i vent’anni di amicizia, sia perché mi conosce come professionista. Lui, lo dico sempre, ha la forza dell’innocenza“.

“Tante volte mi stupisco anch’io di come Andrea riesca a essere così tranquillo“, ha aggiunto la legale. “Mi dice: ‘Non possono inventarsi nulla, perché io sono innocente. Più indagheranno e più capiranno il perché e il percome di tutta questa storia'”.

Angela Taccia su Massimo Lovati

Poi un accenno alla decisione di Andrea Sempio (“sofferta”) di revocare il mandato a Lovati: “Sappiamo Andrea e io che l’avvocato Lovati è un genio nel suo campo”, ha detto Taccia.

“Però, ultimamente, ahimè, forse aveva altre priorità. La sua priorità non è sembrata più Andrea. Quindi, riunioni rinviate per – magari – partecipare a trasmissioni televisive o il fatto che non partecipasse a riunioni per la strategia difensiva”, ha raccontato la legale, che però a Lovati esprime gratitudine per essere stato il suo “dominus” e averle insegnato “per primo che decide il cliente”.

Poi un passaggio sulla pressione mediatica che da quasi 20 anni accompagna il caso Garlasco: “È importante, con la giusta misura intervenire anche mediaticamente per gli avvocati, perché vanno smontate tante falsità o questioni mal interpretate, malposte. È ovvio che io creda nella giustizia e nelle autorità. Però, ripeto, siamo tutti umani. Se passa il concetto sbagliato su Andrea o passa una personalità di Andrea che non è quella che gli compete, è pericoloso”.

Verso la nomina di un genetista

Come riporta ancora l’Ansa, Taccia ha anticipato che sarà nominato un genetista “per arrivare preparati quando saranno rivelati gli atti oggi secretati”.