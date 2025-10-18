Garlasco, Angela Taccia parla di Massimo Lovati: "Aveva altre priorità, riunioni rinviate per andare in tv"
L'avvocata Angela Taccia, legale di Sempio nel caso Garlasco, parla del collega Massimo Lovati, sostenendo che talvolta trascurasse le riunioni per andare in tv
L’avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco e sua amica storica, ha fatto alcune rivelazioni sul collega Massimo Lovati, che è ormai uscito di scena. Secondo l’avvocata, Lovati avrebbe avuto “altre priorità”, come ad esempio quella di “partecipare a trasmissioni televisive” anziché presenziare alle riunioni del pool difensivo.
L’avvocata Angela Taccia ha detto la sua durante un incontro a Casale Monferrato organizzato da Nero Crime e Arte Criminologica sabato 18 ottobre.
Sempio ha ormai revocato il mandato a Massimo Lovati. In pool con Angela Taccia da qualche giorno c’è l’avvocato Liborio Cataliotti.
Come riporta l’Ansa, l’avvocata ha descritto il suo assistito come tranquillo e fiducioso: “È veramente tutto una suspense. Si fida molto di me sia per i vent’anni di amicizia, sia perché mi conosce come professionista. Lui, lo dico sempre, ha la forza dell’innocenza“.
“Tante volte mi stupisco anch’io di come Andrea riesca a essere così tranquillo“, ha aggiunto la legale. “Mi dice: ‘Non possono inventarsi nulla, perché io sono innocente. Più indagheranno e più capiranno il perché e il percome di tutta questa storia'”.
Poi un accenno alla decisione di Andrea Sempio (“sofferta”) di revocare il mandato a Lovati: “Sappiamo Andrea e io che l’avvocato Lovati è un genio nel suo campo”, ha detto Taccia.
“Però, ultimamente, ahimè, forse aveva altre priorità. La sua priorità non è sembrata più Andrea. Quindi, riunioni rinviate per – magari – partecipare a trasmissioni televisive o il fatto che non partecipasse a riunioni per la strategia difensiva”, ha raccontato la legale, che però a Lovati esprime gratitudine per essere stato il suo “dominus” e averle insegnato “per primo che decide il cliente”.
Poi un passaggio sulla pressione mediatica che da quasi 20 anni accompagna il caso Garlasco: “È importante, con la giusta misura intervenire anche mediaticamente per gli avvocati, perché vanno smontate tante falsità o questioni mal interpretate, malposte. È ovvio che io creda nella giustizia e nelle autorità. Però, ripeto, siamo tutti umani. Se passa il concetto sbagliato su Andrea o passa una personalità di Andrea che non è quella che gli compete, è pericoloso”.
Come riporta ancora l’Ansa, Taccia ha anticipato che sarà nominato un genetista “per arrivare preparati quando saranno rivelati gli atti oggi secretati”.