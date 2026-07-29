Garlasco, Angela Taccia polemica sulla bottiglietta d'acqua di Andrea Sempio: "Se parliamo siamo messi male"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Negli ultimi giorni nei discorsi relativi al delitto di Garlasco si è parlato molto della bottiglietta d’acqua che Andrea Sempio avrebbe comprato e bevuto in un bar di Vigevano la mattina in cui venne uccisa Chiara Poggi. Sul caso è nato un piccolo giallo, tra i suoi “non ricordo” e quanto detto dalla madre. Un elemento irrilevante ai fini delle indagini secondo Angela Taccia, avvocata di Sempio, che in tv lancia una critica al modo in cui si sta parlando del caso sui media: “Se passiamo una settimana a parlare di una bottiglietta d’acqua senza tappo non siamo messi benissimo”.

Garlasco, Angela Taccia polemica sulla bottiglietta d’acqua

“Se passiamo una settimana a parlare di una bottiglietta d’acqua senza tappo non siamo messi benissimo”.

A dirlo ai microfoni di Morning News su Canale 5 è l’avvocata Angela Taccia, che assieme al collega Liborio Cataliotti assiste Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

ANSA

Da giorni si parla infatti su giornali e tv delle dichiarazioni di Sempio e della madre sulla bottiglietta d’acqua che il 37enne avrebbe comprato durante una sosta in un bar di Vigevano la mattina del 13 agosto 2007, quando venne uccisa Chiara Poggi.

Secondo Taccia si tratta di un elemento che non ha alcuna rilevanza, “si parla di una cosa del genere perché forse non abbiamo argomenti solidi e la pistola fumante non c’è”.

L’ordinanza a Vigevano

Tutto quello che hanno raccontato Sempio e i suoi genitori “hanno sempre avuto dei riscontri”, aggiunge Taccia, quindi “anche questa sciocchezza effettivamente ci può aiutare, in un certo senso”.

“Perché come faceva Andrea a sapere che quel giorno, il 13 agosto 2007, a Vigevano le bottigliette venivano fornite senza tappo?”.

“Tanto è vero che c’è un’ordinanza prefettizia” citata dal collega Cataliotti, che vietava ai bar della cittadina di vendere le bottigliette con i tappi per ragioni di ordine pubblico.

“Lui però continua a dirmi, io questo dettaglio non me lo ricordo, se lo dice mia mamma mica se l’è inventato”.

Andrea Sempio e la bottiglietta d’acqua

Angela Taccia poi risponde a una cosa che ha sentito in questi giorni, che se Sempio non ha mangiato quella mattina perché aveva bevuto tutta la bottiglietta, come detto dalla madre, “sicuramente sarà stato agitato, chissà cosa ha fatto quella mattina”.

“Da che lo conosca”, racconta Taccia, se Sempio “beveva tanta acqua, tanta birra, poi lasciava a metà il piatto”.

Si tratta di una curiosità d’amica che non vale niente giuridicamente, ma che serve per far capire alle persone che “è una cosa normalissima”, “non è che uno non mangi perché ha commesso un omicidio”.