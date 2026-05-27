Garlasco, Angela Taccia replica a Massimo Lovati sull'interrogatorio di Sempio: "La pensiamo diversamente"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ha risposto a Massimo Lovati, ex avvocato dell’indagato nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo cui è stato sbagliato farlo andare in procura. “Io nutro affetto e stima per Lovati però le strade si sono divise. Non mi interessa, non siamo gemelli siamesi e possiamo anche pensarla diversamente”, ha detto la Taccia.

Angela Taccia replica a Massimo Lovati

Ospite di Gianluigi Nuzzi a Dentro la Notizia, l’avvocato Angela Taccia ha risposto a Massimo Lovati che ha parlato del suo ex assistito, Andrea Sempio, al momento unico indagato nel nuovo filone di indagine per l’omicidio di Chiara Poggi.

“Io nutro affetto e stima per Lovati però le strade si sono divise. Non mi interessa, sarà anche il mio mentore però non siamo gemelli siamesi”, ha detto l’attuale avvocato di Andrea Sempio.

“Possiamo anche benissimo pensarla diversamente come è spesso accaduto anche in passato”, ha spiegato la Taccia riferendosi all’ex legale di Sempio.

Lovati sull’interrogatorio di Sempio, cosa ha detto

Ma cosa aveva detto Massimo Lovati? In pratica, per il suo ex legale, Sempio non doveva prorpio andare in procura e non solamente non farsi interrogare.

“Sempio non lo avrei fatto comparire il 6 maggio davanti ai magistrati a Pavia perché avrei evitato tutte le conseguenze”, ha detto Lovati.

“Adesso i buoi sono scappati dalla stalla. Io avrei fatto una resistenza passiva come Gandhi, dovevano accompagnarmi in barella, narcotizzato”, ha aggiunto.

“Non si può non andare e dire: basta mandare una pec, ci deve essere un motivo valido e giustificato”, ha replicato Angela Taccia.

Sempio e la perizia personologica

E alla domanda sul perché non avessero consegnato la perizia personologica, l’avvocato ha spiegato: “Quella consulenza l’abbiamo fatta redigere da un’esperta psicoterapeuta per capire come stesse Andrea Sempio”.

La consulenza personologica è una valutazione clinico-forense mirata a delineare la struttura profonda della personalità di un individuo, analizzandone i tratti psicologici, emotivi, cognitivi e comportamentali.

Secondo la Taccia “bisogna basarsi su atti e carte quindi uno sente il cliente ma poi vuole anche vedere gli accertamenti che vengono fatti”.

“Noi abbiamo rifatto redigere questa consulenza, ce la teniamo per noi perché non ha valore probatorio, quindi noi non la depositiamo e la utilizzeremo eventualmente in futuro”, ha concluso.