Garlasco, Angela Taccia risponde alle polemiche per il video selfie a pranzo con Sempio: "Siamo esseri umani"

Dopo l’udienza dell’incidente probatorio l’avvocato Liborio Cataliotti ha pubblicato un video selfie sui social per documentare un pranzo al ristorante insieme alla collega Angela Taccia, i consulenti Armando Palmegiani e Marina Baldi e l’indagato Andrea Sempio. Il gruppo si mostra rilassato e sorridente. Cataliotti riprende il suo assistito che si presenta come “la causa di tutto”. Il filmato ha scatenato accese polemiche, specialmente per le risate intercorse tra i presenti. Angela Taccia, in diretta da Quarto Grado, ha replicato alle accuse: “Siamo persone normali, sappiamo ridere anche senza offendere nessuno”.

La replica di Angela Taccia

Venerdì 19 dicembre Angela Taccia, in diretta dallo studio di Quarto Grado, ha risposto alle polemiche sul filmato pubblicato dal collega Liborio Cataliotti in un momento di convivialità.

“Non siamo finti perbenisti“, ha detto l’avvocata dal salotto di Gianluigi Nuzzi, tradendo anche una certa irritazione per le accuse mosse soprattutto dal popolo dei social.

“Mangiamo anche noi, siamo umani anche noi”, ha continuato Taccia, che ha aggiunto: “Ogni tanto sorridiamo senza mancare di rispetto a nessuno”.

Infine: “Anche Stasi sorrideva, eppure è condannato per l’omicidio della sua fidanzata, per esempio”.

Il video pubblicato da Cataliotti

Giovedì 18 dicembre Liborio Cataliotti ha documentato un momento di convivialità insieme ad Armando Palmegiani, Marina Baldi, Angela Taccia e Andrea Sempio.

Come anticipato, il gruppo si mostrava rilassato e sorridente, e nel momento in cui l’inquadratura si è spostata su Andrea Sempio l’indagato si è presentato come “la causa di tutto”. Le polemiche non sono mancate. Molti utenti – e non solo utenti social – hanno criticato le risate dei commensali, interpretate come una mancanza di rispetto per la vittima.

Le novità sul delitto di Garlasco

Dopo l’ultima udienza dell’incidente probatorio la Procura di Pavia ha cristallizzato tutte le perizie presentate dalle parti. Ora si deciderà se Andrea Sempio andrà a processo.

La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è stata aperta a seguito dell’isolamento di un profilo genetico dalle unghie di Chiara Poggi, che l’accusa ha attribuito ad Andrea Sempio. Da quel momento tutte le parti coinvolte – la difesa di Sempio, quella di Alberto Stasi e quella dei Poggi – hanno presentato le rispettive perizie formulate dai rispettivi consulenti, una “battaglia tra perizie” che ha occupato tutti i mesi intercorsi dal marzo 2025 – quando è stata aperta l’inchiesta all’attualità, con una copertura mediatica senza precedenti.