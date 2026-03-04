Garlasco, Angela Taccia sbotta sul "mistero" del libro che Andrea Sempio non ricorda, la reazione della legale

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sull’amnesia di Andrea Sempio sul libro che la mattina del delitto di Garlasco avrebbe voluto acquistare a Vigevano sono state fatte tante domande. Anche in una giornata particolare come mercoledì 4 marzo, quando l’indagato ha incontrato i suoi avvocati e i suoi consulenti a Roma, non è mancata l’occasione per incalzarlo su questo aspetto. A sua difesa è intervenuta la legale Angela Taccia, che ha detto: "Mi cadono le braccia, non ci sono parole".

Lo sfogo di Angela Taccia

Come anticipato, Andrea Sempio e i suoi avvocati si sono riuniti a Roma con i loro consulenti mercoledì 4 marzo. L’indagato e i legali sono stati raggiunti dai cronisti.

"Com’è possibile che non ricordi il titolo del libro?", gli ha chiesto a un certo punto un giornalista in mezzo all’assedio di microfoni e telecamere. A quel punto è intervenuta la sua avvocata Angela Taccia.

"Se il problema di tutta questa storia è il titolo del libro mi cadono le braccia, non ci sono parole", ha detto l’avvocata.

Il riferimento, ovviamente, è al libro per il quale Andrea Sempio si era recato a Vigevano due volte: la mattina del 13 agosto 2007, quando trovò la libreria chiusa, e il giorno successivo.

Andrea Sempio e la pressione mediatica

Prima di raggiungere il luogo dell’incontro con i consulenti, i giornalisti hanno circondato Sempio e i suoi legali e lo hanno incalzato. Agli inviati Andrea Sempio ha risposto anche alle domande relative allo scontrino, per il quale si è già espresso riferendo di averlo stampato personalmente.

Dunque ha confermato "tutto quello che ho detto nei giorni passati", ma ha colto l’occasione per sottolineare quanto sia "pesante essere al centro dell’attenzione mediatica".

L’incontro a Roma sul delitto di Garlasco, il motivo

Raggiunto dalle telecamere di Mattino Cinque Liborio Cataliotti, che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, ha spiegato che quello avvenuto a Roma il 4 marzo "è un incontro che facciamo ogni due settimane o comunque quando si prospettano alcuni eventi".

Prima di entrare, Cataliotti ha spiegato che nel corso della giornata avrebbero approfondito dettagli "della scena del crimine e della Bpa", ma anche "aspetti di medicina legale". Per questo motivo la difesa di Sempio valuterà se "far entrare un medico legale nel gruppo, il che può essere utile in tanti casi, come per esempio per capire la questione dell’ora della morte e la tipologia di mezzo lesivo ai fini della ricostruzione".