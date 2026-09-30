Garlasco, Angela Taccia sicura su Andrea Sempio e le nuove indagini: "La verità è solo una, è innocente"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’avvocata Angela Taccia non ha dubbi e continua a considerare innocente il suo assistito Andrea Sempio, sul quale si sono chiuse le indagini della Procura di Pavia in merito al delitto di Garlasco. Nonostante i nuovi sviluppi, che riguardano intercettazioni inedite e possibili omissioni da parte dei Ris nella raccolta delle prove a discapito di Alberto Stasi, la posizione della legale di Sempio non cambia.

Angela Taccia su Andrea Sempio

Nelle conversazioni dell’autunno 2025, Andrea Sempio e i suoi genitori espressero perplessità sul legame tra l’ex generale del Ris di Parma, Luciano Garofano, e l’avvocato della famiglia Poggi, Gian Maria Tizzoni.

Secondo Sempio, Garofano sarebbe stato disposto a fare qualsiasi cosa gli chiedesse il legale. E non è tutto: la madre di Sempio sottolineò inoltre come Garofano e Tizzoni sembrassero – a suo dire – temere l’emergere di una verità diversa sulla colpevolezza di Alberto Stasi.

Tornando all’avvocata Taccia, la sua posizione innocentista nei confronti dell’assistito Sempio è stata ribadita nel corso della trasmissione Dentro la Notizia, condotta da Gianluigi Nuzzi su Canale 5.

Ad oggi, dati gli impegni di lavoro, l’avvocata non ha potuto studiare la situazione con la dovuta cura: “Abbiamo ritirato la copia degli atti, ma non ho ancora avuto modo di analizzarli né di sentire le intercettazioni. Quindi aprendo tutto ora da voi, però non mi sembra niente di eclatante“, ha risposto al conduttore.

Le nuove intercettazioni su Garlasco

Ad un primo ascolto, le intercettazioni sembrano a Taccia “semplicemente delle dichiarazioni tra la famiglia” che non si traducono necessariamente in “qualcosa di contrastante rispetto a quello che avevano detto in passato”.

Poi la manifestazione della sua convinzione tetragona: “La verità è una sola su Andrea Sempio, e cioè che Andrea Sempio è innocente“.

La bicicletta di Alberto Stasi

Nuzzi ha poi domandato a Taccia di esprimersi su quanto sta emergendo in merito ad una delle prove regine che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi, ovvero i famosi pedali della bicicletta con il presunto sangue di Chiara Poggi. La fondatezza di quella prova oggi scricchiola.

Nuzzi ha provocato l’interlocutrice: “Lei da avvocata correrebbe domani a chiedere la revisione [del processo] per Stasi?”.

La risposta: “Francamente mi occupo di Andrea Sempio ed è già abbastanza così…”, ha risposto la legale, aggiungendo l’intenzione di andare a verificare gli atti: “Sa che io ascolto sempre tutto quello che esce mediaticamente, ma mi fido ben poco. Io mi baso sempre sugli atti”.

La conclusione: “Avendo venti giorni di tempo noi [della difesa di Sempio] siamo impegnati in tutt’altro. Certo è che è una notizia clamorosa, siamo abbastanza increduli e perplessi. Aspetteremo di capirne di più”.