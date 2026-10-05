Garlasco, Angela Taccia sorprende sull'impronta della scarpa: "Potrebbe non essere un 42, forse è una 40"

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La legale di Andrea Sempio, Angela Taccia, in collegamento con La vita in diretta, ha rivelato che l’impronta della scarpa trovata all’interno della villetta di Garlasco il giorno del delitto di Chiara Poggi potrebbe essere un 40 e non un 42. Gli avvocati stanno lavorando con il loro consulente per verificare questa informazione.

Taccia sull’impronta della scarpa

Alla domanda se secondo il consulente della difesa di Andrea Sempio, l’impronta della scarpa sarebbe un 40, Angela Taccia ha risposto che stanno lavorando sulla novità.

“Posso dire che effettivamente De Angelis (il consulente, ndr) continua a dire che l’impronta della scarpa non è così sicuro che sia un 42″, ha detto la legale.

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“Non mi posso dilungare su questo perché stiamo lavorando a ritmo serrato su questo”, ha aggiunto.

La nuova memoria dei legali di Sempio

Taccia ha ripetuto più volte che sono al lavoro a pieno ritmo per presentare le loro controdeduzioni dopo quanto emerso sul caso a proposito di Alberto Stasi.

“Noi siamo molto concentrati sul nostro – ha spiegato l’avvocata – nel senso che continuiamo a fare riunioni con i nostri consulenti perché stanno approfondendo gli accertamenti tecnici affinché possa essere depositata l’integrazione tecnica entro il 18 ottobre“.

Per quanto riguarda il lavoro di Taccia con il collega Cataliotti, i due legali sono impegnati a occuparsi di una nuova memoria strettamente in ambito legale “e continuiamo anche le investigazioni difensive e testimoniali”.

Taccia sui genitori di Chiara Poggi

Interpellata a riguardo di quanto detto dai genitori di Chiara Poggi a Verissimo, ovvero che se emergerà un altro colpevole ne prenderanno atto, Angela Taccia ha risposto che non si permette di giudicare alcuna persona.

“Penso che la famiglia Poggi abbia già subito fin troppo, soprattutto mediaticamente – ha ricordato – credo che l’unica cosa da fare è avere rispetto e stare in silenzio”.

La legale ha anche aggiunto che è commovente “tutto quello che hanno dichiarato nella trasmissione e penso sia l’approccio giusto. Loro si fidano della giustizia, della sentenza passata in giudicato. Si fidano della giustizia ed è l’unico approccio possibile, a mio avviso”.