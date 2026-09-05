Garlasco, Angela Taccia spiega perché Andrea Sempio non incontrerà Roberto Catanesi: "Siamo sicuri"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Andrea Sempio non incontrerà Roberto Catanesi, lo psichiatra incaricato dalla Procura di Pavia di redigere la relazione sulla sua capacità di intendere e di volere. La difesa ha respinto la richiesta di colloquio avanzata dal consulente e l’avvocata Angela Taccia ne ha spiegato le ragioni a "Quarto Grado". La linea, ha detto, punta al proscioglimento senza soluzioni intermedie.

Perché Andrea Sempio non incontrerà Roberto Catanesi

Come ha raccontato la legale nella puntata del 4 settembre su Rete 4, la decisione non nasce da un ripensamento recente.

"Questa è sempre stata la nostra linea difensiva", ha dichiarato l’avvocata, spiegando che il collegio ha svolto riunioni con il proprio assistito e con i consulenti prima di formalizzare il diniego.

Il punto centrale, ha aggiunto, è che si tratta di un atto della Procura e non di un accertamento disposto in contraddittorio fra le parti.

La risposta negativa è stata comunicata insieme all’altro difensore, Liborio Cataliotti, rispetto all’istanza con cui il perito chiedeva di incontrare il 38enne per completare il proprio elaborato.

La linea difensiva e il no alle soluzioni intermedie

Nel passaggio più netto, Taccia ha collegato il rifiuto alla strategia complessiva della difesa.

L’infermità o la seminfermità, ha ricordato, portano a una riduzione o a un’esclusione della pena, quindi presuppongono una responsabilità che il collegio non intende ammettere.

"Non vogliamo soluzioni intermedie o scorciatoie", ha detto la legale, spiegando che l’obiettivo resta il proscioglimento o l’assoluzione piena.

Interpellata da Gianluigi Nuzzi sui riferimenti ad Alberto Stasi contenuti negli scritti dell’indagato, l’avvocata ha respinto la lettura di un’ossessione, ricordando che quei passaggi risalgono al 2016 e al 2017, quando Sempio aveva già affrontato la prima indagine.

Cosa succede ora alla perizia della Procura

Il consulente dei pm dovrà quindi procedere sugli atti del procedimento, senza il colloquio diretto con la persona esaminata.

Lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, intervenuto nella stessa puntata, ha osservato che in queste condizioni il lavoro rischia di restare non esaustivo, pur potendo attingere a materiale scritto come diari, messaggi e contenuti pubblicati nel tempo.

L’elaborato rientra fra gli accertamenti disposti dalla Procura di Pavia prima della scadenza dei termini fissata per il 28 settembre.

Per Sempio, che si è sempre dichiarato innocente, vale la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.