Garlasco, Angela Taccia sul coinvolgimento dei Sempio nella corruzione è sicura: "Non sanno niente"

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Angela Taccia, avvocata che assiste Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, ha dichiarato in tv che, in base alle intercettazioni che la difesa ha avuto modo di ascoltare, risulta “palese” che i Sempio non sappiano nulla della corruzione. Taccia ha poi preferito non commentare l’intercettazione di Giuseppe Sempio in cui dice: “È Soldani che ha fatto quella baraonda là”.

Il commento di Angela Taccia sull’ipotesi corruzione

Angela Taccia, ospite in studio nella puntata di venerdì 30 ottobre della trasmissione Mediaset Quarto Grado, ha commentato l’ipotesi di corruzione nell’ambito delle indagini su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco.

L’avvocata ha dichiarato: “Nel momento in cui noi abbiamo sentito delle intercettazioni, sia quelle rilevanti sia quelle non rilevanti, è palese che i Sempio non sappiano assolutamente niente della corruzione. Dalle intercettazioni che abbiamo ascoltato, incluse quelle che la Procura ha ritenuto degne di attenzione, la famiglia Sempio è, mi pare, in cucina e tutti si domandano: ‘Io non so quei soldi dove possono essere andati a finire, speriamo che non abbiano fatto qualcosa con i contanti che noi non sappiamo’. Quindi è palese che loro non sappiano niente”.

Il conduttore Gianluigi Nuzzi, a quel punto, ha chiesto ad Angela Taccia: “Quando Giuseppe Sempio, in un’intercettazione, dice: ‘È Soldani che ha fatto quella baraonda là‘. Quella baraonda cos’è?”.

La legale che assiste Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco ha preferito non rispondere alla domanda: “Io non sono l’avvocato di Giuseppe Sempio, non vorrei confondere i piani anche per correttezza del mio collega Pisapia. Lo segue lui e delle parole di Giuseppe Sempio risponderà lui”.

L’ipotesi corruzione nel caso Garlasco

Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio indagato nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco, è stato iscritto nel 2025 nel registro degli indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione, al fine di far archiviare la posizione del figlio nella precedente inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

All’inizio del mese di ottobre, proprio Quarto Grado aveva lanciato l’indiscrezione secondo cui anche Andrea Sempio potrebbe essere indagato per corruzione, al pari del padre Giuseppe.

A proposito dell’ipotesi di un’indagine per corruzione, la difesa di Andrea Sempio ha poi depositato un’istanza ufficiale per capire se Andrea Sempio sia o meno indagato per quel reato. “Non abbiamo ancora ricevuto risposta, ma la Procura non è obbligata a risponderci” aveva dichiarato Angela Taccia lo scorso 16 ottobre.

L’interrogatorio di Giuseppe Sempio

La trasmissione Mediaset ha mostrato il filmato dell’interrogatorio di Giuseppe Sempio del 26 settembre 2025.

“La scelta di pagare in contanti piuttosto che con altri sistemi di chi è stata?” è la domanda posta al padre di Andrea Sempio, che ha risposto così: “Adesso non ricordo. Io gli ho detto ‘Se devo pagare in contanti vado a prendere i soldi e pago’. Non c’era forse un accordo sul pagare in contanti o con assegno”.

A Giuseppe Sempio è stato poi chiesto: “Come mai avete preferito pagare in contanti anche se non vi è stato esplicitamente richiesto di farlo dagli avvocati?”. La sua risposta: “Non era un accordo, non ci è stato richiesto ma non lo abbiamo neanche domandato noi. Lo abbiamo dato per scontato. Noi non sapevamo nulla, eravamo talmente disperati che se ci avessero chiesto la casa gliel’avremmo data”.