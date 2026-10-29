Garlasco, Angela Taccia sul rinvio a giudizio di Andrea Sempio: "Pronti a confrontarci davanti a un giudice"

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Angela Taccia, avvocata che difende Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, ha parlato in tv dell’ipotesi di rinvio a giudizio per il suo assistito. “Direi che è molto probabile, ma siamo pronti ed è davvero ora di confrontarci tutti davanti a un giudice terzo e imparziale” ha detto la legale.

Le parole di Angela Taccia sul rinvio a giudizio di Sempio

Angela Taccia è stata ospite in collegamento video della trasmissione È sempre Cartabianca nella puntata andata in onda nella serata di mercoledì 28 ottobre.

Commentando l’ipotesi di rinvio a giudizio per il suo assistito, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta aperta a Pavia, l’avvocata ha detto: “Direi che è molto probabile, ma siamo pronti, come lo eravamo già dopo il primo 415-bis notificatoci a maggio. Direi che forse è davvero l’ora di confrontarci tutti in contraddittorio davanti a un giudice terzo e imparziale”.

A proposito delle tempistiche, Angela Taccia ha ricordato che la Procura ha tempo fino a 9 mesi per decidere per il rinvio a giudizio, pur precisando che “sappiamo che per la Magistratura i termini non sono così perentori”.

L’avvocata ha aggiunto: “Io vedo difficile un tempo così lungo, in un caso ormai così mediatico e che mi pare molto avanti con gli accertamenti di tutte le varie parti”.

“Quando arriverà, agiremo di conseguenza. Non possiamo fare altro” ha concluso Angela Taccia.

I possibili sviluppi sulle indagini sul delitto di Garlasco

Andrea Sempio potrebbe essere presto rinviato a giudizio per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi.

I suoi avvocati, intanto, hanno depositato cinque consulenze tecniche per contestare alcuni dei principali elementi su cui si fonda la tesi della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco.

Con tempistiche simili al rinvio a giudizio per Sempio potrebbe essere approvato l’iter per la revisione della sentenza a carico di Alberto Stasi, che nel 2015 è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi, allora sua fidanzata.

L’intervista ad Andrea Sempio

Nel corso della stessa puntata, è stata trasmessa anche un’intervista allo stesso Andrea Sempio.

L’indagato, sulla possibilità di rinvio a giudizio e sulla possibile revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, ha dichiarato: “Per quello che ho visto, ritengo giusta la condanna. Non ho dubbi. La difesa di Stasi mi ributta dentro tutte le volte e spinge per cercare di far ripartire le indagini contro di me. Io parlo di Stasi quando me lo chiedono. Non c’è mai stato un atto da parte mia o da parte della mia difesa verso Stasi. A lui, se lo avessi davanti, gli direi: ‘Ma tu ci credi davvero a tutto questo casino che avete fatto partire?‘”.

Andrea Sempio, rispondendo poi a una domanda della giornalista su quale effetto abbia avuto su di lui il “delitto efferato” di Chiara Poggi, ha dichiarato: “Mi ha fatto impressione ai tempi e mi ha fatto più impressione ancora quest’anno in cui, per le mie indagini difensive, siamo dovuti andare a guardare la scena del crimine e il sangue e cercare di capire i colpi e come può essere avvenuto il tutto”.

“Mi ha fatto orrore“, ha poi aggiunto.