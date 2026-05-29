Garlasco, Angela Taccia sulla consulenza psichiatrica per Andrea Sempio: "Sospetti di reità non così forti"

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La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo l’avvocata Angela Taccia si tratta di una mossa che mostrerebbe la debolezza dell’impianto accusatorio dei pm, che non avrebbero in mano elementi abbastanza forti. Inoltre la consulenza potrebbe venire usata dalla procura per chiedere una misura cautelare per Sempio, qualora venga indicata la sua “pericolosità sociale”.

Garlasco, Angela Taccia contro la consulenza psichiatrica per Andrea Sempio

Ospite di Alberto Matano nella puntata di oggi 29 maggio di Vita in Diretta su Rai1, l’avvocata Angela Taccia, che assieme al collega Liborio Cataliotti assiste Andrea Sempio, ha parlato degli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco.

In particolare la mossa a sorpresa della procura di Pavia, che ha chiesto di sottoporre a una consulenza psichiatrica il 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

L’incarico è stato affidato allo psichiatra Roberto Catanesi, che dovrà valutare l’eventuale sussistenza nell’indagato “di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere” all’epoca dell’omicidio, la presenza di “eventuali disturbi o alterazioni di significativa rilevanza” e la “pericolosità sociale” dell’indagato.

“Si allungheranno i tempi”

Per la difesa di Sempio la nuova mossa della procura cambia solo una cosa, secondo Taccia: “Si allungheranno i tempi“.

“Abbiamo lavorato giorno e notte per depositare le cinque consulenze entro i termini, ci aspettavamo di confrontarci su queste cose concrete“, ha detto l’avvocata.

Elementi che una volta accertati, “se dovessero essere a discarico di Andrea Sempio, chiuderebbero il processo”.

“Si sarebbe così evitata una dilazione dei tempi e di sofferenza – ha sottolineato – non solo per la famiglia Sempio, ma anche per la famiglia Poggi”.

“Non sono così forti gli indizi di colpevolezza”

Il fatto che la procura abbia disposto la consulenza prima del rinvio a giudizio può indicare due cose secondo la difesa di Sempio.

La prima è che i pm potrebbero eventualmente usarla per richiedere una misura cautelare per Sempio. “Però vorrei vedere quale gip effettivamente poi la concede”, ha detto Taccia.

La seconda è che forse gli inquirenti non hanno in mano elementi così forti contro l’indagato.

“Noi abbiamo lavorato sodissimo per delle consulenze scientifiche”, ha spiegato l’avvocata, se la procura risponde così forse “allora non sono così forti gli indizi di colpevolezza e di reità” su Sempio.

Ora l’unica cosa da fare è aspettare la consulenza, “poi valuteremo di conseguenza”.