Garlasco, Angela Taccia sulla convocazione di Marco Poggi e le sorelle Cappa: "Tanti dubbi da chiarire"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Angela Taccia risponde alla convocazione di Marco Poggi e delle gemelle Cappa, apprendendola per la prima volta proprio dai media. Si dice però tranquilla perché, avendo letto le carte, sa che non c’è nulla contro Andrea Sempio. Non può prevedere il futuro, dice, ma per quello che sa lei non ci sono legami tra il suo assistito e Chiara Poggi o le cugine. Aggiunge poi un dettaglio sull’ossessione per la ragazza che lavorava al pub e dice che loro del gruppo lo sapevano.

Taccia sulla convocazione di Marco Poggi e le gemelle Cappa

Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, risponde alle domande sulla convocazione di Marco Poggi e le sorelle Cappa. Lei stessa dice di averlo appreso dalla stampa. “Condivido quello che dice il generale Garofano”, commenta. Ovvero di come, dopo un anno e mezzo, risentire le gemelle Cappa mai indagate e il fratello della vittima sia sintomatico di ancora molti dubbi da chiarire per la Procura.

L’imputazione, ricorda Taccia, è provvisoria, ma “molto forte”. Si chiede quindi che ratio ci sia nel contestare un’imputazione di reato così grave se poi richiamano le gemelle Cappa e Marco Poggi.

ANSA

“Ribadisco che non c’erano rapporti, non ci sono mai stati, tra Andrea Sempio e le gemelle Cappa e Andrea Sempio e Chiara Poggi”. La differenza di età, soprattutto quando si è così giovani, conta molto. Questi gruppi, sottolinea, non si frequentavano. “7-8 anni a quell’età sono molti”, spiega.

C’è un pezzo mancante?

Dallo studio di Vita in diretta arriva la domanda su un ipotetico pezzo mancante, quella prova che mette in relazione Sempio alle Cappa o Sempio a Chiara Poggi. Taccia risponde che non si può inventare qualcosa che non è stato fatto.

“L’onere della prova è loro, qualunque cosa si dovrà chiarire lo si farà nella sede opportuna, ma devono inventarselo”, dice. Sull’ipotesi che Andrea Sempio possa aver mentito anche alla sua legale e amica, l’avvocata risponde che “come amica non ci interessa”.

Taccia dice: “In questa sede parlo come avvocata. Ho visto le carte e fino a oggi non c’è niente che possa mettere in croce Andrea Sempio”.

Tentativi di disumanizzare Sempio

Poi Angela Taccia fa notare come ogni tanto vengano fuori degli elementi che provano a “disumanizzare” il suo assistito. Elementi che definisce “ad hoc”, proprio nei momenti più delicati come pochi giorni prima dell’interrogatorio.

Il caso citato è quello dell’interesse di Sempio verso una “ragazza”. Dice che hanno fatto loro un piacere, perché hanno preso solo tre messaggi e insinuato che fosse Chiara Poggi, costruendo una narrazione non vera. Loro hanno quindi potuto annunciare tutti i messaggi e dimostrare che si trattasse di un’altra ragazza.

Poi conferma lei stessa di ricordare questa ragazza. “Mi dispiace che il proprietario della birreria non si ricordi di noi, andavamo anche una o due volte a settimana”. Il gruppo di amici dava corda a Sempio, prosegue, e dicevano proprio di andare in quel locale così lui poteva vederla.