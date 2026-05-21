Garlasco, Angela Taccia sulla famiglia di Andrea Sempio "disperata": "Problemi e ansia per fare la spesa"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, racconta il dramma vissuto dalla famiglia dell’indagato nel caso Garlasco. L’avvocata parla di assedio mediatico, con conseguenti ansia e dolore vissuti da Sempio e dai suoi genitori, criticando la diffusione di dettagli investigativi e chiedendo rispetto anche per la famiglia Poggi.

Garlasco, i problemi per la famiglia di Andrea Sempio

Nelle ultime settimane, con il ritorno sotto i riflettori di Andrea Sempio nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Garlasco, la pressione attorno alla famiglia del 38enne sarebbe diventata sempre più pesante.

A raccontarlo è stata l’avvocata Angela Taccia durante un intervento a “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai 1, dove ha descritto il clima vissuto quotidianamente dai parenti del suo assistito.

ANSA

Il racconto di Angela Taccia

Nel corso dell’intervista televisiva, Taccia ha parlato delle difficoltà psicologiche affrontate dalla famiglia. “È una situazione molto triste, molto difficile” ha sintetizzato. “È una famiglia disperata”.

L’avvocata ha spiegato che la pressione mediatica starebbe incidendo profondamente sulla quotidianità dei familiari, costretti a convivere con telecamere e giornalisti perennemente sotto casa.

Taccia ha raccontato anche episodi concreti legati alla vita privata della madre di Sempio: “Lei ha anche l’ansia per riuscire a fare la spesa, perché ovviamente ci sono fuori i giornalisti tutti i giorni, a tutte le ore” ha spiegato.

Secondo la legale, nonostante il peso delle accuse e delle continue trasmissioni televisive dedicate al caso, proprio Andrea Sempio starebbe cercando di sostenere emotivamente i propri familiari. “Paradossalmente è lui che cerca di tenerli un po’ su, e mi dice ‘ho sempre questa forza dell’innocenza, speriamo basti’ “.

Il richiamo al rispetto per i Poggi

Nel suo intervento, Taccia ha anche sottolineato come la famiglia Sempio provi dolore e vicinanza nei confronti dei parenti di Chiara Poggi, ancora oggi travolti dall’eco mediatica del caso. “Si disperano anche per loro, perché non riescono a capacitarsi, si stupiscono di come effettivamente la famiglia Poggi riesca a sopportare ancora queste trasmissioni”.

L’avvocata ha poi criticato duramente la diffusione di dettagli investigativi e informazioni personali finite sui media durante la fase delle indagini preliminari. Una situazione che, secondo la difesa, avrebbe superato i limiti del diritto di cronaca.

“Il fatto che siano uscite delle cose, degli elementi, delle cose estremamente anche intime e personali dell’indagato, addirittura quando la difesa era dentro all’interrogatorio è una cosa veramente vergognosa” ha accusato.

Il padre di Andrea Sempio: “Non ha ucciso Chiara”

Nel frattempo anche il padre di Andrea Sempio è intervenuto direttamente e pubblicamente per difendere il figlio dalle accuse legate al delitto di Garlasco.

In un’intervista al Tg1, l’uomo ha ribadito con decisione la convinzione dell’innocenza del 38enne, sostenendo che il giorno dell’omicidio Andrea fosse insieme a lui.

“Non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata, non c’entra niente, è innocente” ha affermato con forza Giuseppe Sempio.