Garlasco, antifurto di casa Poggi disattivato all'1:52: qualcuno sarebbe potuto entrare e riattivarlo subito

18 anni dopo il delitto di Garlasco e in occasione dell’apertura delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio, la Procura di Pavia tenta di riavvolgere il nastro a quella mattina d’estate, quando Chiara Poggi è stata uccisa. Uno dei nodi, da sempre, è quell’anomalia riscontrata sull’allarme della casa. Secondo una perizia condotta da Alberto Porta, in quel tempo consulente del giudice Stefano Vitelli, nella notte precedente all’omicidio qualcuno disattivò l’antifurto all’1:52. "Sembrerebbe un test per vedere se l’antifurto è efficiente", dice in un’intervista rilasciata per Mattino Cinque.

L’anomalia dell’allarme prima dell’omicidio

Martedì 16 dicembre Mattino Cinque ha mandato in onda un’intervista ad Alberto Porta, il perito del giudice Stefano Vitelli che all’epoca dei fatti esaminò l’allarme di casa Poggi. E proprio sull’allarme della villetta l’esperto si concentra per porre in evidenzia un’anomalia.

In primo luogo l’allarme "si poteva anche disattivare dall’esterno". Non è da escludere, quindi, che nel giorno del delitto, il 13 agosto 2007, l’antifurto possa essere stato disattivato da terzi e non da Chiara Poggi.

Il mistero si concentra sulla notte tra il 12 e il 13 agosto. All’1:52, secondo la perizia, si registra "un’attivazione e una disattivazione che avvengono nell’arco di un minuto" che – secondo il parere di Porta – "sembrerebbe un test di prova per vedere se l’antifurto è efficiente".

Due le ipotesi: qualcuno potrebbe aver usato la combinazione per far uscire i gatti, teoria che Porta considera "improbabile", oppure Chiara potrebbe aver aperto la porta per far entrare qualcuno. Il punto esterno della villetta per attivare o disattivare l’allarme, conclude l’esperto, si trova vicino alla porta. Quello interno, invece, si trova in una posizione "un po’ più complicata".

Cos’è successo in casa Poggi?

Per la sentenza della Cassazione, emessa il 12 dicembre 2015 con la condanna definitiva di Alberto Stasi, il 13 agosto 2007 Chiara Poggi sarebbe stata uccisa proprio dal suo fidanzato il quale, subito dopo, avrebbe improvvisato un racconto da scopritore telefonando al 118 e andando dai carabinieri.

I dati certi sono tanti: Chiara Poggi ha aperto la porta al suo assassino, se consideriamo che nel momento dell’omicidio indossava un pigiama e che nella villetta non erano presenti segni di effrazione. Sette gli indizi contro Stasi, anche se non è mai stata trovata l’arma del delitto né è mai stata fatta chiarezza sul movente.

Nel 2025 è stata aperta una nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio (già indagato nel 2016 e prosciolto nel 2017) dopo che è stato stabilito che il Dna presente sotto le unghie di Chiara Poggi corrisponde al suo.

La possibile riscrittura del delitto di Garlasco

L’impianto accusatorio che ha portato alla condanna di Stasi nel 2015, a seconda delle conclusioni cui si arriverà alla chiusura dell’incidente probatorio prevista per il 18 dicembre, potrebbe essere ribaltato.

La Procura di Pavia, infatti, ha iscritto Sempio nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio in concorso con Alberto Stasi o terze persone. Sempio ha sempre respinto le accuse.