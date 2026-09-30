Garlasco, Antonio De Rensis all'attacco: "Chi indagava è affetto dalla patologia del non ricordo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A È sempre Cartabianca, l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha attaccato con sarcasmo Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, chiamando in causa le sue risposte e i suoi “non ricordo” sui test effettuati nel 2007 sui pedali della bicicletta di Stasi. Nel mirino di De Rensis ci sono soprattutto le due repliche negative del Dna di Chiara Poggi.

Garlasco, la versione di De Rensis

Intervistato da Bianca Berlinguer, De Rensis ha impugnato l’arma del sarcasmo: “Segnalo al Ministero della Sanità che esiste una patologia per coloro che hanno indagato su Garlasco, che è la ‘febbre da non ricordo‘. E quindi è bene che se ne occupino”.

Il riferimento è evidentemente a Luciano Garofano, mai nominato esplicitamente, all’epoca comandante del Ris di Parma, il quale essendo stato ascoltato in Procura non ha saputo fornire risposte precise su passaggi fondamentali.

ANSA

La bicicletta di Alberto Stasi

Il 19 settembre 2007, le analisi fatte sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi trovarono una traccia di Dna attribuita a Chiara Poggi. Il dato venne subito considerato la prova regina.

Ma due test successivi smentirono il primo. Il risultato: nella relazione ufficiale inviata pochi giorni dopo ai pm, i carabinieri del Ris inserirono solo il dato positivo omettendo i due dati negativi.

Garofano in Procura a Pavia

Sentito sul risultato positivo del 19 settembre, Garofano ha dichiarato: “Non ho alcun ricordo preciso del fatto”.

L’ex comandante non ha saputo ricostruire neppure se avesse esaminato personalmente le analisi o discusso con qualcuno il contenuto della relazione prima della trasmissione alla procura di Vigevano.

In trasmissione, De Rensis poi ha fornito una versione in merito alle indagini del 2007: “Ci viene riferito che dopo l’esame positivo di Alberto Stasi nei corridoi c’era molta euforia. Questo lo dicono loro, non lo dico io”.

Poi un inciso relativo al Dna ritrovato sui pedali della bici e attribuito a Chiara Poggi “ogni oltre ragionevole dubbio”, definito dall’avvocato “un quantitativo clamoroso, 2,78 nanogrammi/microlitri, un Dna eccezionale, eccezionalmente visibile”.

Qui scatta la domanda retorica: “Perché il giorno dopo fa due repliche e le due repliche negative non vengono comunicate a nessuno?”.

Poi l’inciso dell’avvocato De Rensis, che punta a non gettare discredito sulle istituzioni ma eventualmente solo sulle responsabilità dei singoli: “Usciamo dal caso in sé, in questa vicenda che è drammatica perché investe la nostra società ed investe i singoli, dottoressa Berlinguer, non l’Arma dei carabinieri. Il generale Garofano non è l’Arma dei carabinieri. Marino (allora consulente del pm, ndr) non è l’Arma dei carabinieri”.

L’ultimo affondo: “Noi cittadini dobbiamo avere la sicurezza che il consulente di un pubblico ministero non decida cosa dare o cosa non dare, non discuta se dare o non dare, deve dare. Il pm decide se approfondire o meno. Questa è la realtà, tutto il resto è filosofia e leggende“.