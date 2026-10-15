Garlasco, Antonio De Rensis commenta le parole di Garofano sul sangue: "Apre uno scenario interessantissimo"

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Antonio De Rensis, il legale di Alberto Stasi, e Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, tornano a scontrarsi a distanza. L’avvocato ha replicato alle affermazioni del generale sulle analisi sui pedali della bici del condannato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Cosa ha detto Luciano Garofano

Ospite a Cinque minuti da Bruno Vespa il 14 ottobre, Luciano Garofano aveva affermato che “il capitano Marino aveva comunque valutato tutti gli esiti ottenuti fino a quel momento e secondo la sua interpretazione avallata sicuramente anche da me quel materiale era ed è sicuramente attribuibile a Chiara Poggi e non era sangue“.

“Tant’è vero che noi non abbiamo mai parlato però di sangue, ma abbiamo sempre concluso dicendo che con elevata probabilità fosse sangue”, ha aggiunto l’ex comandante del Ris di Parma.

ANSA

Garofano ha anche detto che “è presumibile che io conoscessi questi risultati“, a proposito degli esiti delle analisi del 19 e 20 settembre 2007.

Alla domanda se pensa di aver sbagliato qualcosa, ha risposto: “No, assolutamente no. Sono qui proprio per reclamare la nostra onestà contro tutta la campagna di delegittimazione del Ris, che in questi giorni è stato vituperato e delegittimato in maniera veramente vergognosa”.

I documenti del Ris

Dopo aver citato le affermazioni di Garofano, a Ignoto X, Pino Rinaldi ha letto i documenti ufficiali dei Ris in cui invece si parlava di sangue.

“Io ho qui delle relazioni che vengono fuori subito dopo il 24 settembre. Detta ispezione ha messo in luce su entrambi i pedali delle micro tracce di consistenza ematica. Questo lo dice il RIS con dei documenti ufficiali e la grafica 13 il 26 settembre 2007 dice il profilo genetico relativo alla vittima ottenuto dal campione BUP. Ecco un’elevata probabilità riconducibile al sangue”, ha sottolineato.

“Infine, nella relazione dei RIS tecnica dell’undici settembre del 2008, si vuole ribadire che il fluido biologico di cui al campione BUP sia ragionevolmente attribuibile al sangue della vittima è l’unica ipotesi scientificamente sostenibile”, ha aggiunto chiedendo poi un commento all’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi.

La reazione di Antonio De Rensis

Alla richiesta di Rinaldi, De Rensis ha commentato che “le dichiarazioni del dottor Garofano, espresse ieri davanti alle telecamere, diverse rispetto a quelle brevi espresse davanti al procuratore aggiunto Civardi, rappresentano per me musica, una melodia bellissima“.

Il legale di Stasi ha spiegati che “alla luce anche di ciò che Garofano chiama testimonianza oculare, di cui lei, forse dottor Rinaldi, parlerà in seguito, noi adesso abbiamo una certezza inconfutabile“.

Secondo l’avvocato, “qualcuno mente, qualcuno mente, qualcuno mente, dal momento che il professor Avato e il professor Fabbri sostengono e sosterranno davanti ai pubblici ministeri di non aver mai visto, di non aver mai mai avuto notizia, come d’altronde certificano i documenti ufficiali“.

“Mai avuto notizia di quelle due repliche negative fatte da Marino il 20, dopo che ricordo il 19 vi era stato ciò che il procuratore aggiunto ha definito, ripeto le sue parole, il miracolo di Portera del 19 e del giorno prima – ha evidenziato – in cui vi era stato questo quantitativo, certo, questo quantitativo enorme di DNA che ricordo. Lo stesso colonnello Colin nelle sue sit a pagina 13 ha dichiarato essere un risultato che lo ha incuriosito, che lo ha sorpreso perché era un quantitativo enorme”.

De Rensis ha quindi chiosato dicendo che “il generale Garofano apre uno scenario interessantissimo“.