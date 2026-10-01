Garlasco, Antonio De Rensis contro Luciano Garofano: "La memoria non va e viene a seconda di dove ti siedi"

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Lo scontro tra Antonio De Rensis e Luciano Garofano continua anche in absentia. L’avvocato di Alberto Stasi e l’ex generale dei Ris di Parma si ritrovano sul ring mediatico dopo la scoperta delle presunte omissioni di contro-analisi che avrebbero potuto – secondo la difesa del condannato – cambiare il corso degli eventi processuali. De Rensis, intervenuto a Ignoto X, non retrocede: “La memoria non va e viene a seconda di dove ti siedi”.

Il nuovo attacco di Antonio De Rensis

Quella di Antonio De Rensis è anche una battaglia per la memoria delle persone coinvolte nel caso. Dopo la nota della Procura, in cui veniva posto in evidenza che almeno due contro-analisi favorevoli ad Alberto Stasi non sarebbero mai comparse nei fascicoli a partire dal 2007, il legale si scaglia contro i “non ricordo” troppe volte espressi nella nuova inchiesta.

La sua accusa, in un intervento su Ignoto X di giovedì 1° ottobre, è rivolta ad alcuni uomini del Ris che nel 2007 parteciparono alle indagini e all’allora generale, Luciano Garofano.

ANSA

“Il capitano Marino”, che nel 2007 era “consulente del pubblico ministero, doveva relazionarsi” esclusivamente “col pubblico ministero”, e non fermarsi a “valutare, discutere, pensare, ragionare”.

Poi la stoccata a Garofano: “È importante che chi ha un grande eloquio davanti alle telecamere ce lo abbia anche davanti ai pubblici ministeri”, quindi “ciò che non si ricorda davanti ai pubblici ministeri non si deve ricordare neanche davanti alle telecamere, perché la memoria non va e viene a seconda di dove ti siedi“.

I “non ricordo” di Luciano Garofano

Quindi Antonio De Rensis si sofferma sui “non ricordo” di Luciano Garofano e dei suoi ex colleghi del Ris. “Nessuno sta giudicando il Ris”, precisa l’avvocato di Alberto Stasi.

Poi aggiunge: “Quando nella carriera professionale di un essere umano, qualunque professione svolga, entra qualcosa di eccezionalmente importante”, allora “normalmente ci si ricorda gran parte delle proprie azioni”.

Lo scontro tra l’ex Ris e l’avvocato su Garlasco

Come anticipato, il 1° ottobre Antonio De Rensis e Luciano Garofano si sono scontrati durante un collegamento con Storie Italiane: mentre l’ex generale del Ris ribadiva le sue posizioni sul lavoro svolto nel 2007 con le analisi sui pedali di Alberto Stasi, a un certo punto l’avvocato ha fatto finta di addormentarsi.

La tensione crescente ha richiesto l’intervento di Eleonora Daniele, ma la frizione era già in corso. Prima di abbandonare il collegamento, Garofano ha detto a De Rensis: “Speriamo che lei arrivi alla pensione”.