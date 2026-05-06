Garlasco, Antonio De Rensis contro Roberta Bruzzone: "Io miserabile? Parte Operazione Tribunale"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il clima è rovente. Le ultime svolte arrivate dalle indagini sul delitto di Garlasco hanno incendiato i fronti e gli animi. Lo testimonia quanto accaduto a FarWest nella puntata del 5 maggio, già surriscaldata dall’esposto di Chiara Ingrosso che ha infastidito Salvo Sottile e l’intera squadra del programma. Al centro di un segmento della puntata è stato fatto il nome di Roberta Bruzzone, nota colpevolista contro Alberto Stasi. La criminale potrebbe aver rivolto un appellativo colorito ad Antonio De Rensis, che con ironia ha annunciato che “parte Operazione Tribunale”, giocando con i titoli della saga di 007.

Antonio De Rensis contro Roberta Bruzzone

Come anticipato, il clima mediatico sul delitto di Garlasco si è arroventato. Nel corso della puntata di FarWest andata in onda il 5 maggio gli ospiti in studio hanno parlato di alcune dichiarazioni che Roberta Bruzzone avrebbe rilasciato di recente, usando parole come “banda di miserabili” anche nei confronti della giornalista Rita Cavallaro.

Quindi Salvo Sottile ha chiesto ad Antonio De Rensis, ospite in studio, se anche lui sia mai stato apostrofato allo stesso modo dalla criminologa.

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“Lei sa che a me piacciono molto gli 007, no?”, quindi cita Operazione Verità in cui inserisce Sottile, Milo Infante e Massimo Giletti; poi aggiunge Operazione Spazzatura “su cui faremo degli approfondimenti”, continua De Rensis.

Poi conclude con Operazione Tribunale, che “si svolge a Bologna” dove c’è “un bellissimo tribunale” dove “arriveranno degli esponenti che hanno partecipato ad un esposto“. Non aggiunge altro, l’avvocato di Alberto Stasi, recintato in un messaggio criptico.

Gli scontri tra l’avvocato e la criminologa su Garlasco

Osservando dal macro, è facile immaginare i motivi per cui tra Roberta Bruzzone e Antonio De Rensis ci siano dei dissapori. Come anticipato, la criminologa sostiene la colpevolezza di Stasi, che è l’assistito di De Rensis. Non sono mancati momenti di botta-e-risposta tra i due, specialmente dopo le prime indiscrezioni sugli audio depositati a Milano da Chiara Ingrosso.

Nel novembre 2025, ad esempio, ospite da Milo Infante, Bruzzone aveva comunicato di aver subito minacce di morte e De Rensis le aveva espresso solidarietà ricordando, tuttavia, che “le parole hanno un peso e che l’equilibrio ci deve sempre accompagnare”. Bruzzone lo aveva accusato di sostenere di essersela cercata.

Andrea Sempio e Marco Poggi davanti ai pm di Pavia

Il 6 maggio è una giornata cruciale per le indagini sul delitto di Garlasco. Dopo le SIT delle sorelle Cappa, Paola e Stefania, presso la Procura di Pavia sono attesi l’indagato Andrea Sempio e Marco Poggi.

Sempio si avvale della facoltà di non rispondere, mentre il grande interrogativo si pone sulle domande che verranno rivolte al fratello di Chiara Poggi, che sicuramente riguarderanno il rapporto tra la sorella e il suo amico Andrea.