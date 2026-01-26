Garlasco, Antonio De Rensis diffida un tg nazionale che ha accusato Alberto Stasi di pedopornografia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Lunedì 26 gennaio un tg nazionale ha nuovamente parlato di pedopornografia in relazione ad Alberto Stasi, condannato nel 2015 per il delitto di Garlasco ma assolto, appunto, dalle accuse di detenere materiale che riguardava minorenni. Il fatto non è sfuggito ad Antonio De Rensis, suo difensore, che in diretta da Lo Stato delle Cose ha annunciato che presenterà una diffida.

Le gaffe sulla pedopornografia

Come anticipato, lunedì 26 gennaio un telegiornale ha mandato in onda un servizio sull’incidente probatorio richiesto dalla difesa di Andrea Sempio sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

A proposito di Stasi, il servizio ha parlato di “materiale pedopornografico”. Si ricorda che Alberto è stato assolto da tale accusa nel 2014.

ANSA

La stessa verità viene ricordata da Massimo Giletti in diretta da Lo Stato delle Cose, sostenuto da Umberto Brindani ma soprattutto per sottolineare l’indignazione di Antonio De Rensis, l’avvocato di Stasi, presente in studio.

Non è ancora dato sapere per quale motivo sia stata raccontata una verità già sconfessata da una sentenza, ma secondo il codice deontologico nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare una rettifica.

La reazione di Antonio De Rensis

Come già riferito, Antonio De Rensis era ospite in studio e non ha nascosto la sua amarezza nei confronti di un’inesattezza riportata “da un tg nazionale” di cui non ha fatto il nome.

“Presenteremo una diffida”, ha annunciato l’avvocato. Il focus della puntata di lunedì 26 gennaio de Lo Stato delle Cose, infatti, era sul possibile movente del delitto di Garlasco, nell’ipotesi di una frizione nata proprio dai contenuti del computer di Alberto Stasi.

Dentro la cartella “militare” di Alberto Stasi

La cartella “militare” presente nel pc di Alberto Stasi è uno dei tanti nodi della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede Andrea Sempio come unico indagato per omicidio in concorso (con Stasi o con una terza persona non identificata).

Secondo gli esperti Porta e Ochetti, consulenti del giudice Vitelli durante il primo grado del processo contro Stasi, la sera prima di morire Chiara Poggi – che si trovava sola in casa insieme al fidanzato – durante una temporanea assenza di Alberto usò il pc di quest’ultimo per visionare il file della tesi di laurea.

Secondo i consulenti dei Poggi, invece, Chiara Poggi aprì per pochi minuti i contenuti per adulti presenti nel computer del fidanzato, soffermandosi su una foto che lo stesso Alberto Stasi aprì l’indomani mattina. Quale sia la verità sull’attività di Chiara sul pc di Alberto non trova punti in comune tra le parti, per questo la difesa di Sempio ha depositato la richiesta di un incidente probatorio.