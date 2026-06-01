Garlasco, Antonio De Rensis indagato per diffamazione con Alessandro De Giuseppe delle Iene e Marchetto
L'indagine nascerebbe da una querela presentata dai legali di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi
Ennesimo risvolto sul delitto di Garlasco. L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene e Francesco Marchetto, ex maresciallo dei carabinieri di Garlasco, sarebbero indagati dalla Procura di Milano per diffamazione.
- Delitto di Garlasco, Antonio De Rensis indagato
- Perché Stefania Cappa ha presentato la querela
- La reazione dell'avvocato Antonio De Rensis
Delitto di Garlasco, Antonio De Rensis indagato
Come riporta Adnkronos, la querela sarebbe stata presentata dai legali di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi.
Nel documento inizialmente si sarebbe contestata l’istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia.
L’avvocato Antonio Marino, legale di Stefania Cappa, avrebbe parlato di “insinuazioni ai danni di Stefania Cappa da parte di giornalisti, blogger e youtuber”.
Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, non sono mai state iscritte al registro degli indagati per il delitto di Garlasco.
Perché Stefania Cappa ha presentato la querela
Come riporta Fanpage, nella denuncia verrebbe ricordato l’episodio del maggio 2025 quando gli investigatori avevano eseguito scavi nel fosso di Tromello.
Durante quel sopralluogo, non era stata trovata l’arma del delitto.
Quell’evento verrebbe identificato, secondo l’accusa, come una “martellante campagna denigratoria”.
Come dichiarato a Il Giornale dall’avvocato Antonio Marino, l’atto si fonda sulle risultanze di una società investigativa privata ingaggiata nell’autunno 2025.
Nella querela sarebbero allegate anche trascrizioni di una conversazione tra Alessandro Di Giuseppe, inviato de Le Iene, e una giornalista.
La reazione dell’avvocato Antonio De Rensis
Nella puntata del 21 maggio di Ore 14 Sera, Antonio De Rensis aveva commentato la notizia della querela di Stefania Cappa.
Il legale aveva spiegato che si trattava del “giorno più bello nell’ultimo anno e mezzo”.
L’avvocato di Alberto Stasi aveva dichiarato: “Finalmente si potrà chiarire qualcosa, che poi ognuno interpreterà come vuole, i fatti parlano”.
In quell’occasione Antonio De Rensis aveva raccontato che, dopo aver assunto la difesa di Alberto Stasi, gli sarebbe arrivata una telefonata in cui Stefania Cappa lo invitava come relatore a “prestigiosissimi convegni al Coni”.