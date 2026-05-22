Garlasco, Antonio De Rensis provoca Stefania Cappa: "Adesso capirà che c'è chi non ha paura dei cognomi"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi nel caso di Garlasco, è stato denunciato da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, per istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia. L’avvocato ha replicato che “adesso capirà che c’è chi non ha paura di nomi e cognomi” e che tutelerà la sua dignità “con molta forza”.

La denuncia di Stefania Cappa a De Rensis

Stefania Cappa ha depositato una denuncia nei confronti dell’avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, dell’inviato del programma “Le Iene” Alessandro Di Giuseppe e dell’ex maresciallo dei carabinieri di Pavia, Francesco Marchetto.

La denuncia, chiarisce l’avvocato della famiglia Cappa, Antonio Marino, “è stata presentata solamente dalla avvocatessa Stefania Cappa, nei confronti delle tre persone, avvalendosi delle risultanze di un’attività di investigazione svolta da una società investigativa appositamente ingaggiata già nell’autunno scorso. Riguarda reati procedibili a querela ed anche ipotesi di reato procedibili d’ufficio”.

Nella denuncia sarebbero anche segnalati dei profili di frode processuale e depistaggio, ma non vengono contestati come ipotesi di reato specifica.

La replica di Antonio De Rensis

Raggiunto da La vita in diretta, Antonio De Rensis ha commentato la denuncia di Stefania Cappa affermando che “la signora capirà, nelle sedi giudiziarie, che in Italia c’è ancora qualcuno che non ha paura di nomi, non ha paura di cognomi e che, certamente tutelerà la propria dignità e la propria onestà con molta forza”.

L’avvocato ha poi aggiunto che all’epoca del fatto contestato, Stefania Cappa aveva parlato con due avvocati dello studio di Rensis ma non con il legale in persona.

“Una cosa è certa – ha concluso – alla luce di tutte queste circostanze io ero, sono e sarò, legittimato come libero cittadino a pensare ciò che voglio rispetto a questa vicenda, diverso è ciò che faccio come avvocato”.

Il difensore di Stasi è accusato da Stefania Cappa, come hanno fatto sapere i legali della donna, “di avere impropriamente utilizzato un servizio pubblico per rivolgere affermazioni gravemente lesive della reputazione personale e professionale” della collega Stefania Cappa “con toni e modalità che travalicano ampiamente i limiti del lecito confronto, in aperto contrasto con il decoro e con i doveri che devono sempre improntare l’esercizio della professione forense”.

La ricostruzione di De Rensis a Ore 14

Antonio De Rensis ha parlato anche a Ore 14 Sera in merito alla denuncia presentata da Stefania Cappa alla Procura di Milano.

“L’ipotesi di reato è una cosa che sul pianeta Terra non riusciamo a capire, avrei parlato forse in una conferenza stampa. Ho sempre messo davanti l’indagine e il doveroso ricordo di Chiara Poggi”, ha ricordato il legale raccontando che, quando assunse la difesa di Stasi nel luglio 2022, ricevette il materiale dell’indagine e i cd con le intercettazioni dal procuratore aggiunto Venditti su mandato del procuratore capo Napoleone.

Poche ore dopo nel suo studio fu chiamato da Stefania Cappa che gli propose alcuni “prestigiosissimi convegni al Coni” al quale avrebbe dovuto partecipato come relatore. La telefonata fu presa da una collega di De Rensis e non ebbe seguito ma l’avvocato ha aggiunto di averne subito parlato con il procuratore Napoleone.

“Se avessi voluto speculare su questo fatto l’avrei veicolato prima, ma nel momento in cui vengo aggredito con un atto ignobile a questo punto sono libero di attribuire a quella telefonata qualunque significato”, ha detto De Rensis.